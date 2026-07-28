Neymar podría colgar las botas: tres escenarios posibles

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Neymar podría colgar las botas: tres escenarios posibles

El máximo goleador histórico de la selección brasileña, Neymar, atraviesa el momento más duro de su carrera y el juego ya no le produce la misma alegría que antes. Según informa Marca, haciéndose eco de Bitbol y del periodista Ezequiel Gasca, el futuro profesional de la estrella tras el Mundial 2026 está seriamente en duda. Así lo informa Goal.com informa .

El nombramiento de Carlo Ancelotti como director técnico había generado grandes expectativas en el equipo. Sin embargo, la participación de Brasil en la Copa del Mundo terminó en un fracaso estrepitoso. La actuación poco convincente ante Noruega en los octavos de final provocó la eliminación prematura de la «verdeamarela», esfumando una vez más el sueño de conquistar el sexto título mundial que se busca desde 2002.

Despedida internacional

Incapaz de contener las lágrimas tras el partido contra Noruega, Neymar anunció abiertamente el fin de su etapa en la selección nacional en declaraciones a la prensa. Según recogieron Globo Esporte y UOL, el delantero fue tajante: «Lo intenté. Todo empezó aquí y aquí termina. Esto se acabó».

De este modo, el exdelantero del Barcelona y del París Saint-Germain pone fin a su trayectoria con su combinado nacional. Deja la selección como el máximo goleador de todos los tiempos con 80 tantos, superando el récord del legendario Pelé.

Futuro en el club y presión comercial

Más allá de su salida del combinado nacional, la gran incógnita gira en torno a su continuidad en el Santos. De acuerdo con la prensa brasileña, el entorno del jugador asegura que está cansado del mundo del fútbol y que se plantea seriamente la retirada definitiva.

El contrato vigente de Neymar con el Santos expira el 31 de diciembre de este año. Si el delantero decide abandonar definitivamente el deporte profesional, ambas partes podrían verse obligadas rescindir el contrato de mutuo acuerdo antes de tiempo. Esto demuestra una vez más cómo la presión comercial y la exigencia del fútbol moderno afectan a la salud mental de los futbolistas.

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