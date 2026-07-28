Un joven de 17 años herido grave tras saltar de un acantilado (vídeo)

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Un joven de 17 años herido grave tras saltar de un acantilado (vídeo)

Un adolescente brasileño de 17 años sufrió graves lesiones tras saltar desde el acantilado de Sunset Cliffs.

Tras el incidente, los servicios de emergencia y rescate acudieron de inmediato al lugar. Las primeras revisiones determinaron que el menor sufrió heridas graves como consecuencia de la caída desde gran altura.

Los rescatistas lo sacaron del acantilado de forma segura y lo trasladaron al hospital. Los médicos le están brindando la atención médica necesaria.

Los especialistasadvierten que saltar desde acantilados y otras zonas altas representa un gran peligro para la vida. Dado que este tipo de imprudencia puede terminar en lesiones graves, discapacidad o incluso la muerte, se insta a los ciudadanos a cumplir estrictamente con las normas de seguridad.

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