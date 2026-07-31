Ugreen presenta el avanzado cargador Nexode Pro de 160 W

Ugreen, empresa líder en el mercado de dispositivos de carga, ha presentado su producto más avanzado y potente. Según ixbt.com, el nuevo modelo Nexode Pro 160 W (número de catálogo 95127) es reconocido como la solución más perfecta en la historia de la marca. Este dispositivo llama la atención no solo por su alta potencia, sino también por sus tecnologías modernas y funciones inteligentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo cargador está creado sobre la base de la tecnología especial GaNInfinity de la compañía, que permite proporcionar una potencia récord en dimensiones compactas. Las dimensiones del Ugreen Nexode Pro 160 W son de 82 × 36.5 × 73 milímetros y su peso es de aproximadamente 310 gramos. Este es un indicador muy aceptable para un dispositivo con tanta potencia.

Variedad de capacidades y puertos

El dispositivo está equipado con varios puntos de conexión, entre los cuales se incluyen dos puertos USB-C, un puerto USB-A y, lo más importante, un cable USB-C integrado y extraíble de hasta 70 centímetros de longitud. Este cable se puede fijar cómodamente en ocho posiciones diferentes.

La potencia máxima de salida total del dispositivo alcanza los 160 vatios. En este caso, el cable integrado y el puerto USB Type-C principal son capaces de transmitir hasta 140 vatios de potencia. El segundo puerto USB-C admite hasta 100 vatios y el puerto USB Type-A hasta 22.5 vatios.

Control inteligente y tecnologías modernas

El modelo Nexode Pro es compatible con la mayoría de los estándares de carga rápida modernos, incluidos los protocolos USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP y UFCS. Esto lo convierte en una solución universal para cualquier gadget moderno.

Otra ventaja importante del dispositivo es la posibilidad de controlarlo a través de la aplicación Ugreen Connect. Con la ayuda de las tecnologías Wi-Fi y Bluetooth conectadas a un teléfono inteligente, es posible monitorear de forma remota los parámetros del cargador, cambiar la configuración de potencia, activar funciones de apagado de protección y actualizar el software.

Asimismo, la carcasa cuenta con una pantalla a color que muestra en tiempo real indicadores clave como la potencia actual, el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado general. Actualmente este avanzado gadget ya está a la venta y su precio recomendado es de 149 dólares, aunque en los primeros días de venta se ofrece un descuento del 20 %.