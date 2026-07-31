Tesla podría vender o escindir su negocio en China

Según informa The Wall Street Journal, Tesla está considerando escindir یا vender todo su negocio en China para acelerar un inminente proceso de fusión con SpaceX. Este paso podría causar cambios drásticos en el mercado automotriz global y remodelar fundamentalmente la estructura de la empresa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Basándose en sus propias fuentes, la publicación escribe que a algunos miembros de la dirección de Tesla se les ha dado la instrucción de prepararse para escenarios de separación, venta o incluso cierre de los activos en China. Es muy probable que este proceso se lleve a cabo rápidamente en forma de spin-off, ya que el CEO Elon Musk había ordenado anteriormente estar preparado para tal división debido a posibles situaciones geopolíticas en torno a Taiwán.

Integración con SpaceX y requisitos de seguridad

Se espera que separar el mercado chino de las operaciones globales facilite significativamente el proceso de fusión de Tesla con SpaceX. Como se sabe, SpaceX es contratista del Departamento de Defensa de EE. UU. y debe cumplir con normas muy estrictas en materia de seguridad civil y nacional. Estos requisitos habían sido uno de los factores que obstaculizaban la sinergia potencial entre las empresas.

Al mismo tiempo, esta decisión podría ser una gran concesión y una pérdida estratégica para Tesla. En los últimos años, China se ha convertido no solo en un gran mercado para la venta de vehículos eléctricos, sino también en un centro de producción clave que abastece a la región asiática e incluso a Europa. La Gigafactory en China ocupa un lugar crucial en la cadena de suministro general de la empresa.

Hasta el momento no se ha emitido ninguna declaración oficial sobre cuándo se implementará este plan o bajo qué forma exacta se llevará a cabo. Sin embargo, estas noticias ya han despertado un gran interés en los mercados tecnológicos y financieros, provocando intensos debates entre los analistas.