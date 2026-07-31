Alfa-Bank presenta una nueva aplicación para usuarios de iPhone

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Alfa-Bank presenta una nueva aplicación para usuarios de iPhone

Alfa-Bank, una de las mayores instituciones financieras de Rusia, ha lanzado un nuevo software para los usuarios y lo ha publicado en el catálogo oficial de App Store. Según la agencia de noticias TASS, que cita al servicio de prensa del banco, se trata de la aplicación «Investpotok» diseñada para los usuarios de iPhone. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este servicio está destinado a clientes interesados en realizar operaciones de inversión y financieras, ofreciendo la oportunidad de operar en el mercado de valores mediante dispositivos móviles. Los representantes del banco instan a los usuarios a instalar el nuevo programa de inmediato.

Acciones y privilegios

Según la información proporcionada, es posible abrir inmediatamente una cuenta de corretaje a través de la nueva aplicación. Además, para atraer a nuevos inversores, la organización financiera ha anunciado una promoción especial según la cual los nuevos clientes registrados recibirán acciones por un valor de hasta 5 mil rublos como regalo.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual y las restricciones en el mercado financiero moderno, los empleados del banco también han añadido una advertencia importante. Según sus declaraciones, no se descarta que este servicio pueda ser eliminado o bloqueado de la plataforma App Store en el futuro.

Seguridad y perspectivas

En los últimos años, debido a la política de la empresa Apple en su tienda de aplicaciones y a las medidas de sanciones, las aplicaciones bancarias y financieras sufren cambios frecuentes. Por lo tanto, los usuarios intentan descargar este tipo de programas mientras estén disponibles.

Los expertos recuerdan que al instalar tales aplicaciones se debe prestar atención a que provengan de fuentes oficiales. Es de destacar que el propio banco ha admitido que la nueva aplicación «Investpotok» lanzada por Alfa-Bank también podría funcionar de manera estable temporalmente o enfrentar problemas en el futuro.

Por ahora, se mantiene la posibilidad de descargar la aplicación directamente desde la App Store y utilizar los bonos ofrecidos. Los clientes del banco y los nuevos inversores pueden aprovechar esta oportunidad para formar su cartera de inversión.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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