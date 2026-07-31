Fichaje de Matias Soulé: su agente lo ofrece al Milan

El centrocampista de la Roma Matias Soulé podría dejar el equipo, ya que su agente lleva varios días ofreciendo los servicios del jugador al Milan. Según Goal.com, las negociaciones sobre su futuro y las condiciones del traspaso están a punto de comenzar. Así lo informa Goal.com .

La temporada pasada, el talentoso jugador argentino disputó un total de 41 partidos en la Serie A y la Europa League, anotando 7 goles y dando el mismo número de asistencias. A pesar de ello, estas estadísticas no fueron suficientes para asegurarle un puesto indiscutible en el once titular bajo las órdenes del entrenador.

Factores que motivan el traspaso

La renovación del contrato de Paulo Dybala y la llegada de nuevos compañeros han reducido aún más las oportunidades de Matias Soulé en la plantilla. Con el fin de garantizar la estabilidad financiera y recaudar fondos a través de traspasos, el club romano ha decidido vender al jugador, a pesar de tener un contrato de larga duración hasta 2029.

La directiva planeaba vender al jugador a Arabia Saudí por 40 millones de euros, pero el exjugador de la Juventus rechazó la oferta al desear continuar su carrera en Europa. Prefiere quedarse en Italia o jugar en otro equipo europeo.

El interés del Milan y el precio

El agente Martin Guastadisegno presentó las cualidades de su cliente al Milan. Según los expertos, el centrocampista zurdo que actúa en la mediapunta podría aportar un impulso adicional al equipo.

Por ahora, la directiva del Milan no ha tomado una decisión definitiva sobre este fichaje. Sin embargo, según las condiciones iniciales, el club romano podría exigir un precio base fijo de 30 millones de euros y unos 2 millones de euros en bonus.

Matias Soulé desea firmemente fichar por el Milan para continuar su carrera al más alto nivel y ganar mayor protagonismo. Se espera que en breve comiencen las negociaciones oficiales entre ambas partes.