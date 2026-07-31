Fichaje de Matias Soulé: su agente lo ofrece al Milan

·37·Deportes
Fichaje de Matias Soulé: su agente lo ofrece al Milan

El centrocampista de la Roma Matias Soulé podría dejar el equipo, ya que su agente lleva varios días ofreciendo los servicios del jugador al Milan. Según Goal.com, las negociaciones sobre su futuro y las condiciones del traspaso están a punto de comenzar. Así lo informa Goal.com .

La temporada pasada, el talentoso jugador argentino disputó un total de 41 partidos en la Serie A y la Europa League, anotando 7 goles y dando el mismo número de asistencias. A pesar de ello, estas estadísticas no fueron suficientes para asegurarle un puesto indiscutible en el once titular bajo las órdenes del entrenador.

Factores que motivan el traspaso

La renovación del contrato de Paulo Dybala y la llegada de nuevos compañeros han reducido aún más las oportunidades de Matias Soulé en la plantilla. Con el fin de garantizar la estabilidad financiera y recaudar fondos a través de traspasos, el club romano ha decidido vender al jugador, a pesar de tener un contrato de larga duración hasta 2029.

La directiva planeaba vender al jugador a Arabia Saudí por 40 millones de euros, pero el exjugador de la Juventus rechazó la oferta al desear continuar su carrera en Europa. Prefiere quedarse en Italia o jugar en otro equipo europeo.

El interés del Milan y el precio

El agente Martin Guastadisegno presentó las cualidades de su cliente al Milan. Según los expertos, el centrocampista zurdo que actúa en la mediapunta podría aportar un impulso adicional al equipo.

Por ahora, la directiva del Milan no ha tomado una decisión definitiva sobre este fichaje. Sin embargo, según las condiciones iniciales, el club romano podría exigir un precio base fijo de 30 millones de euros y unos 2 millones de euros en bonus.

Matias Soulé desea firmemente fichar por el Milan para continuar su carrera al más alto nivel y ganar mayor protagonismo. Se espera que en breve comiencen las negociaciones oficiales entre ambas partes.

Matias SouléAS RomaAC MilanSerie AFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtEl Ajax ficha al centrocampista de la selección alemana Julian BrandtHoy, 12:34Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Emerse Faé deja la selección de Costa de Marfil: ¿Se acabó la edad de oro?Hoy, 12:19Phil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityPhil Foden se prepara para abrir una nueva etapa en el Manchester CityHoy, 12:10Fiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporFiebre de «súper fichaje» en Turquía: Shomurodov en la mira de TrabzonsporHoy, 12:03Cristian Chivu elogia el fichaje de John StonesCristian Chivu elogia el fichaje de John StonesHoy, 11:56La FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederLa FIFA abandona su plan millonario y polémico: Infantino obligado a retrocederHoy, 11:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»