La firme postura del Real Madrid: ultimátum a Vinícius, renovación o venta

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La firme postura del Real Madrid: ultimátum a Vinícius, renovación o venta

El Real Madrid quiere resolver cuanto antes la situación sobre la renovación del contrato de su estrella brasileña Vinícius Junior . Según informó el prestigioso diario Marca, la directiva de los «merengues» ha presentado una oferta final y definitiva a los representantes del jugador. Sin intención de alargar las negociaciones, el club le ha impuesto una condición clara a Vinícius.

«Sin aumento salarial, negociaciones cerradas»

Los madridistas no planean aumentar la cantidad salarial ofrecida ni llevar las negociaciones a una nueva fase. La directiva del Real Madrid ha manifestado que no está dispuesta a modificar la actual escala salarial por Vinícius ni a convertirlo en el jugador mejor pagado de la plantilla. Mantener la jerarquía financiera en el vestuario sigue siendo una de las prioridades principales del club.

Una negativa conducirá a su venta

La gravedad de la situación radica en que si Vinícius rechaza esta última propuesta, el Real Madrid lo pondrá en la lista de transferibles. La directiva comenzaría a estudiar seriamente opciones para traspasarlo en el mercado de fichajes de verano. Actualmente con 26 años y en plena plenitud de su carrera, el delantero brasileño tiene contrato vigente hasta 2027, pero el club no quiere correr el riesgo de dejarlo marchar gratis.

Este paso está en sintonía con la política de fichajes del Real Madrid en los últimos años: el club no teme adoptar una postura inflexible en cuanto a demandas financieras, incluso con sus grandes estrellas (basta recordar los casos de Ramos o Cristiano Ronaldo). Aunque Vinícius es uno de los jugadores clave, el club no quiere romper el equilibrio interno.

¿Es feliz Vinícius en Madrid?

Este giro drástico en las negociaciones podría plantear dudas sobre el futuro feliz de Vinícius en Madrid. Aunque él se considera la principal estrella del equipo, la directiva no quiere elevarlo al estatus del mejor pagado. Este desacuerdo interno podría influir en el rendimiento del jugador y en el ambiente del equipo.

El Real Madrid Vinícius Juniorpodría destinar los fondos recaudados a reforzar otras posiciones. Sin duda, este sería el próximo gran acontecimiento en el mercado de fichajes.

¡Comparte esta importante noticia de fichajes con tus amigos y aficionados al fútbol! A muchos les interesará conocer el ultimátum del Real Madrid a Vinícius.

¿Crees que Vinícius aceptará la última oferta del Real Madrid o abandonará el club? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!

Real MadridVinicius JuniorMarcaCristiano RonaldoSergio Ramos
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Shuhrat Razzakov
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