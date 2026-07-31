Se descubre que es posible rastrearte a través de un simple Wi-Fi

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Se descubre que es posible rastrearte a través de un simple Wi-Fi

Se ha descubierto que una simple red Wi-Fi no es solo un medio para conectarse a Internet. Una nueva tecnología desarrollada por científicos permite detectar a una persona a través de las señales Wi-Fi con alta precisión, incluso estando detrás de un muro.

Según los investigadores, el sistema analiza el estilo de caminar de la persona, la dinámica de su movimiento y el efecto de su cuerpo en las ondas Wi-Fi. Como el movimiento de cada persona es único, en las señales se forma una «huella digital» irrepetible. La inteligencia artificial procesa exactamente estos datos para distinguir a una persona de las demás.

Durante las pruebas, la tecnología reconoció a las personas con una precisión muy alta, incluso sin contacto físico ni cámaras. Los especialistas destacan que este método abre grandes oportunidades para los sistemas de seguridad, hogares inteligentes, seguimiento médico y servicios de rescate en situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, la tecnología también ha puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con la privacidad. Los expertos señalan que es importante proteger los datos personales y desarrollar normas legales claras al utilizar tales capacidades.

Según los científicos, aunque la tecnología para identificar personas mediante señales Wi-Fi se encuentra actualmente en fase de investigación, en el futuro podría utilizarse ampliamente en los campos de la seguridad y los servicios digitales. Esto demuestra que una red de internet común puede realizar tareas nuevas e inesperadas.

Wi-Fi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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