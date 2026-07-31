El servicio de entrega con robots mensajeros de Yandex ha comenzado en Astaná

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El servicio de entrega con robots mensajeros de Yandex ha comenzado en Astaná

Un nuevo servicio de entrega autónoma de pedidos diseñado para los residentes urbanos se ha lanzado en modo de prueba en la capital de Kazajistán, Astaná. Según el Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de la República de Kazajistán, este proyecto se está implementando conjuntamente por la administración de la ciudad, el departamento de policía de la ciudad de Astaná, la sociedad anónima « Astana Innovations » y la empresa Yandex Qazaqstan. Así lo informa Ixbt.com informa .

En la etapa actual, los residentes del distrito central « Yesil » de la capital han tenido la oportunidad de utilizar de forma gratuita el servicio de entrega mediante robot mensajero en la sección « Lavka » de la aplicación Яндекс Go. Si la dirección indicada está incluida en la zona del proyecto piloto, los usuarios podrán elegir entre un mensajero convencional o un robot de entrega automático al realizar su pedido.

Movimiento autónomo y seguridad

Según ixbt.com, los dispositivos autónomos modernos trazan su ruta de forma independiente y analizan profundamente el entorno utilizando sistemas de navegación avanzados, tecnologías de visión por computadora y funciones de reconocimiento de objetos. Estas tecnologías permiten a los robots sortear con éxito diversos obstáculos en la vía, ceder el paso a los peatones, reducir la velocidad cuando sea necesario y detenerse de manera segura.

La velocidad de movimiento promedio de los robots mensajeros probados en Astaná es de aproximadamente 6 km/h. Los usuarios pueden rastrear la trayectoria de movimiento de estas máquinas inteligentes en tiempo real utilizando la aplicación. Una vez que el vehículo llega a su destino, el cliente abre el compartimento de carga a través de su teléfono inteligente y recibe su pedido.

Ampliación de la zona de servicio

Según los expertos, la introducción de servicios de mensajería automatizados sirve para optimizar los procesos logísticos y aumentar la velocidad en la ciudad. Los representantes del ministerio destacan que, dependiendo del desarrollo del proyecto, las áreas de servicio se ampliarán gradualmente.

En particular, en un futuro próximo se espera que la posibilidad de recibir pedidos con la ayuda de estos robots de entrega también esté abierta para los residentes del distrito « Nura ». Cabe recordar que anteriormente se informó que los robots mensajeros de la empresa Yandex también comenzaron a operar con éxito en el centro de Almatý.

YandexAstanáRobot-mensajeroAutomatizaciónKazajistán
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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