Casemiro confesó que soñaba con jugar en el mismo equipo que Lionel Messi

El reconocido centrocampista Casemiro habló sobre la nueva página de su carrera, la oportunidad de jugar en el mismo equipo que Lionel Messi y las dolorosas derrotas en la selección nacional. Conocido por sus brillantes actuaciones en el Manchester United y el Real Madrid, el experimentado jugador se unió al Inter Miami de la MLS como agente libre y disputó su primer encuentro con su nuevo equipo, según informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, a pesar de que el futbolista brasileño de 34 años recibió ofertas de varios clubes europeos, incluido Italia, su principal objetivo era precisamente fichar por el equipo de Miami. Como resultado, se unió a un plantel estelar donde jugará junto a sus antiguos rivales Lionel Messi y Luis Suárez.

De durísimo rival en el campo a fiel compañero de equipo

Habiéndose enfrentado en numerosas ocasiones a Lionel Messi en los intensos Clásicos de La Liga española, Casemiro reconoció al delantero argentino como una de las figuras más grandes del mundo del fútbol. Según sus palabras, detener a Messi uno contra uno era una tarea imposible y siempre tuvo que depender de la ayuda de sus compañeros.

«No se imaginan los dolores de cabeza que me causó Messi», dice Casemiro. «Por supuesto, siempre soñé con jugar con los mejores. Era imposible frenarlo en solitario. Estoy muy feliz de estar ahora a su lado y quiero seguir ganando trofeos juntos. Es uno de los dioses del fútbol, o incluso podríamos decir que es el dios del propio fútbol».

Dolorosos recuerdos en la Copa del Mundo

Asimismo, el futbolista brasileño recordó la dolorosa derrota sufrida ante la selección nacional de Noruega en la Copa del Mundo de 2026. Las acciones de Erling Haaland, quien anotó un doblete en ese encuentro y sentenció la eliminación de Brasil del torneo, dejaron una gran impresión en Casemiro.

«Lo que pasó en la Copa del Mundo... estamos hablando de Haaland, uno de los mejores delanteros número 9 del mundo, y marcó dos goles», añadió el experimentado centrocampista. Destacó que en su infancia ni siquiera imaginaba disputar tres mundiales con Brasil, y aun así se siente orgulloso de haber tenido esa oportunidad.