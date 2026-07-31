Aumentan los tiburones en las costas de Nueva York y los drones refuerzan la vigilancia

·77·Mundo
Aumentan los tiburones en las costas de Nueva York y los drones refuerzan la vigilancia

Este verano, ante las frecuentes apariciones de tiburones en las costas del noreste de EE. UU., la policía de Nueva York (NYPD) ha intensificado la vigilancia con drones en las playas de la ciudad. El nuevo sistema permite a los salvavidas supervisar la situación desde el aire, ayudando a detectar a los tiburones antes de que se acerquen a los nadadores.

Se ha informado que la unidad especial Technical Assistance Response Unit (TARU) de la NYPD utiliza drones para diversas tareas de seguridad. Realizan labores como rescatar a personas en apuros en el agua, ayudar en operaciones de búsqueda y rescate, vigilar playas concurridas y rastrear tiburones que se desplazan cerca de la costa.

Agentes especialmente capacitados patrullan regularmente los cielos de las playas de la ciudad en cooperación con los salvavidas. Esto sirve como una medida de seguridad adicional contra los tiburones, considerados uno de los depredadores más peligrosos del océano.

Si se detecta un tiburón a través de los drones, los operadores informan de inmediato a los salvavidas. A continuación, como medida de precaución, los bañistas son retirados del agua de inmediato.

Según el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, del 1 al 5 de julio se observaron un total de 16 tiburones cerca de la playa de Rockaway. De ellos, 7 fueron detectados precisamente con la ayuda de los drones de la NYPD.

Los expertos destacan que los ataques de tiburones son muy raros en las aguas de Nueva York. Sin embargo, la vigilancia realizada mediante drones permite a los salvavidas detectar el peligro antes y garantizar la seguridad de los bañistas.

Según datos del Museo de Historia Natural de Florida, durante un período de más de 150 años hasta 2022, solo se registraron 12 ataques de tiburones no provocados en la región de Nueva York. Al mismo tiempo, en los últimos años se ha observado un aumento temporal en el número de encuentros no fatales con tiburones en las costas de Long Island y la ciudad de Nueva York.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaUn niño de 11 años fue atacado por un caimán mientras pescabaHoy, 12:12Al borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránAl borde de una « gran explosión » en Oriente Medio: Trump planea ataques a gran escala contra IránHoy, 12:09Rescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaRescate de emergencia de 30 belugas en peligro de eutanasiaHoy, 12:07Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Sacudida de Schengen en Europa: ¿El «tsunami» en Ceuta está fracturando a Europa?Hoy, 11:56Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaUna criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costaHoy, 11:53Una niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreUna niña de 13 años atacada por una barracuda: el mar teñido de sangreHoy, 11:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital