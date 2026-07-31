Aumentan los tiburones en las costas de Nueva York y los drones refuerzan la vigilancia

Este verano, ante las frecuentes apariciones de tiburones en las costas del noreste de EE. UU., la policía de Nueva York (NYPD) ha intensificado la vigilancia con drones en las playas de la ciudad. El nuevo sistema permite a los salvavidas supervisar la situación desde el aire, ayudando a detectar a los tiburones antes de que se acerquen a los nadadores.

Se ha informado que la unidad especial Technical Assistance Response Unit (TARU) de la NYPD utiliza drones para diversas tareas de seguridad. Realizan labores como rescatar a personas en apuros en el agua, ayudar en operaciones de búsqueda y rescate, vigilar playas concurridas y rastrear tiburones que se desplazan cerca de la costa.

Agentes especialmente capacitados patrullan regularmente los cielos de las playas de la ciudad en cooperación con los salvavidas. Esto sirve como una medida de seguridad adicional contra los tiburones, considerados uno de los depredadores más peligrosos del océano.

Si se detecta un tiburón a través de los drones, los operadores informan de inmediato a los salvavidas. A continuación, como medida de precaución, los bañistas son retirados del agua de inmediato.

Según el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, del 1 al 5 de julio se observaron un total de 16 tiburones cerca de la playa de Rockaway. De ellos, 7 fueron detectados precisamente con la ayuda de los drones de la NYPD.

Los expertos destacan que los ataques de tiburones son muy raros en las aguas de Nueva York. Sin embargo, la vigilancia realizada mediante drones permite a los salvavidas detectar el peligro antes y garantizar la seguridad de los bañistas.

Según datos del Museo de Historia Natural de Florida, durante un período de más de 150 años hasta 2022, solo se registraron 12 ataques de tiburones no provocados en la región de Nueva York. Al mismo tiempo, en los últimos años se ha observado un aumento temporal en el número de encuentros no fatales con tiburones en las costas de Long Island y la ciudad de Nueva York.