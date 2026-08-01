Guerra de fichajes por Mika Godts: Clubes ingleses compiten con el equipo parisino

Mientras los últimos días del mercado de fichajes en el fútbol europeo entran en su recta final, la situación en torno al talentoso extremo del Ajax de Ámsterdam, Mika Godts, se vuelve cada vez más tensa. Aunque el Paris Saint-Germain lidera la carrera por el fichaje del jugador belga de 21 años, importantes equipos de la Premier League también están considerando entrar en la pelea por su incorporación, según informa Goal.com informa .

Según la información difundida por TEAMtalk, varios intermediarios se han puesto en contacto con los representantes de cuatro grandes clubes de Inglaterra: Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham. Se les ha comunicado que existe la posibilidad de arrebatarle el joven delantero al club parisino. Por su parte, el Paris Saint-Germain ha iniciado acciones activas para fichar al jugador, quien se ha convertido en su principal objetivo para reforzar la delantera.

El interés parisino y la postura firme del Ajax

El consejero deportivo del club parisino, Luis Campos, está trabajando intensamente para incorporar a Mika Godts, un perfil que encaja en el proyecto del técnico Luis Enrique. Tras perder al delantero del RB Leipzig, Yan Diomande, los parisinos centraron su atención en el extremo belga. Por su parte, el propio jugador no vería con malos ojos su traspaso a Francia, ya que no teme a la competencia.

Sin embargo, el director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, dejó clara la postura del club de Ámsterdam en una entrevista concedida a De Telegraaf. Según sus palabras, es evidente que jugadores de este nivel acabarán marchándose del equipo, pero esto debe suceder en el momento oportuno y por una cifra adecuada. El gigante neerlandés tiene como objetivo retener al joven futbolista en el club al menos una temporada más y ha señalado que su traspaso será sumamente complicado.

Exigencias financieras y planes de los clubes ingleses

Según TEAMtalk, el Ajax valora a su talentoso extremo en aproximadamente 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas). A pesar de ello, esta cifra no ha asustado a la directiva del Paris Saint-Germain y las negociaciones entre ambas partes continúan. A su vez, los equipos ingleses siguen de cerca la evolución de los acontecimientos.

En concreto, el Arsenal y el Liverpool trabajan activamente para reforzar las bandas de su ataque con futbolistas de calidad antes del cierre del mercado. El contrato actual de Mika Godts expira en junio de 2029, lo que otorga una gran ventaja al club neerlandés en las negociaciones. Se espera que esta saga de fichajes sea uno de los culebrones más sonados de los últimos días.