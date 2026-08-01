Se espera un fuerte aumento de precio en los modelos de iPhone 18 Pro

Se ha anunciado que los precios de los smartphones insignia — iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max — que se espera sean presentados en septiembre de este año, serán al menos de 250 a 300 dólares más caros en comparación con la generación anterior. Este cambio significativo está generando intensos debates en el mercado tecnológico, ya que un aumento tan drástico en los precios de los dispositivos insignia en los últimos años podría imponer una carga financiera inesperada a los consumidores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información del medio ixbt.com basada en declaraciones del conocido analista Jeff Pu, se señalan dos factores clave como las principales razones del aumento de precios. En primer lugar, se trata del elevado costo de producción de los nuevos chips A20 fabricados sobre la base del avanzado proceso tecnológico de 2 nanómetros. En segundo lugar, la demanda global en constante crecimiento de memorias flash DRAM y NAND está ejerciendo una fuerte presión sobre la cadena de suministro.

Infraestructura de AI y su impacto

Esta tendencia está directamente relacionada con la enorme demanda a nivel mundial de los componentes básicos necesarios para crear la infraestructura de AI. Este proceso ejerce una fuerte presión sobre la cadena de suministro de Apple y no deja de afectar el precio del producto final. La compañía intenta cubrir estos costos modificando el precio de los modelos de gama alta.

Asimismo, Apple está tomando medidas para equilibrar las inversiones iniciales de investigación y desarrollo para la creación de su primer smartphone plegable iPhone, así como para mantener el nivel de rentabilidad en el negocio general de hardware. Según los expertos, si el precio de la versión Pro básica aumenta entre 250 y 300 dólares en los mercados extranjeros, los modelos superiores con mayor capacidad de memoria costarán aún más.

Actualizaciones técnicas y estrenos esperados

A pesar del aumento de precio, los dispositivos de la serie iPhone 18 Pro se actualizarán por completo con un chip Bionic de nueva generación. Esto aumentará significativamente la potencia de cálculo para procesar las capacidades de Apple Intelligence directamente en el dispositivo. Además, la compañía instalará un nuevo sensor en el sistema de cámara, mejorará las características del lente telefoto y optimizará los materiales del chasis y la estructura de disipación de calor para adaptarse a los cálculos de AI a largo plazo y escenarios de fotografía pesados.

Cabe recordar que el analista Jeff Pu ya ha hecho predicciones precisas en varias ocasiones, prediciendo correctamente la llegada de la memoria RAM LPDDR5 y un sensor de 48 megapíxeles en los modelos iPhone 14 Pro, así como la presencia de cámaras periscópicas en el iPhone 15 Pro. Por ello, sus nuevas previsiones son tomadas con mucha seriedad en el mundo tecnológico.