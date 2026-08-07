Presentan una casa de 4,6 metros en la que cabe todo

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Presentan una casa de 4,6 metros en la que cabe todo

estadounidense Escape La empresa estadounidense Escape presentó al público su nueva tiny house de generación avanzada, llamada eBoho Go. Aunque solo tiene 11 metros cuadrados, esta casa sobre ruedas incluye una acogedora cocina, un baño y espacio para una cama doble. El nuevo modelo puede utilizarse no solo como vivienda permanente, sino también como casa de huéspedes, oficina privada o alojamiento de alquiler.

Esta casa sobre ruedas está construida sobre un remolque especial de dos ejes y tiene una longitud total de apenas 4,6 metros. A pesar de su tamaño compacto, los ingenieros intentaron aprovechar al máximo cada centímetro del espacio. Las amplias ventanas panorámicas instaladas en las paredes llenan el interior de luz natural, mientras que los muebles plegables integrados en las paredes aportan comodidad sin ocupar espacio adicional.

La tiny house cuenta con una cocina equipada con frigorífico, fregadero, placa de inducción y armarios para la vajilla. También dispone de un baño independiente con ducha e inodoro, además de una acogedora zona de descanso para dos personas. Todos los electrodomésticos funcionan exclusivamente con electricidad.

Interior de madera con ventanas, cama, mesa y armarios.

La parte principal de la casa está construida con madera de alta calidad y sus paredes están revestidas con modernos materiales aislantes que conservan el calor en invierno y el fresco en verano. Las ventanas abatibles incorporan mosquiteras y persianas. Según los fabricantes, la casa puede equiparse según las preferencias del comprador y habitarse cómodamente no solo durante las vacaciones de verano, sino también en los fríos días de invierno.

La empresa ya ha comenzado a aceptar pedidos para este modelo. El precio inicial de la tiny house eBoho Go es de aproximadamente 39 440 dólares estadounidenses. Los fabricantes la consideran una de las soluciones modernas más compactas, económicas y totalmente eléctricas de su categoría.

American EscapeeBoho Go
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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