El dibujo de un niño con bolígrafo negro en el pasaporte de su padre llamó la atención de todos

Según un caso difundido en China, un niño pequeño garabateó con un bolígrafo negro el pasaporte de su padre. Poco después de caer en sus manos, el documento quedó cubierto de diversos dibujos.

Al parecer, el padre descubrió los cambios después de ponerse en camino. Los trazos del niño cubrieron los datos personales y la zona destinada a la lectura automática del documento. Como resultado, el pasaporte quedó inutilizado para pasar el control fronterizo.

Según los informes, el hombre no pudo continuar su viaje y publicó en Internet lo ocurrido. El incidente fue comentado por millones de usuarios.

Muchos padres escribieron que, después de este incidente, los pasaportes y otros documentos importantes deben guardarse fuera del alcance de los niños.