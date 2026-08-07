Los Galaxy Z Fold 8 y Fold 8 Ultra despiertan un interés récord en Estados Unidos

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Los Galaxy Z Fold 8 y Fold 8 Ultra despiertan un interés récord en Estados Unidos

La empresa surcoreana Samsung ha publicado los resultados del interés inicial generado por sus smartphones plegables de nueva generación: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra. Según la compañía, el número de pedidos anticipados en todo el mundo fue un 30 % superior al de los modelos del año pasado. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Según informa ixbt.com, la demanda en el mercado estadounidense ha sido especialmente alta. Los modelos Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Fold 8 Ultra lograron reunir conjuntamente un 30 % más de pedidos anticipados que la serie Galaxy Z Fold 7 del año pasado. Esto demuestra que la confianza de los usuarios en los gadgets con tecnología avanzada sigue creciendo.

Dinámica de las compras y la demanda en el mercado estadounidense

Casi la mitad del total de pedidos anticipados registrados en Estados Unidos correspondió precisamente al Galaxy Z Fold 8 básico. La popularidad de los nuevos modelos insignia con pantalla plegable provocó, a su vez, la escasez de algunos modelos y colores.

En particular, la versión en color lavanda del smartphone Galaxy Z Fold 8 ya se ha agotado por completo en el sitio web oficial de Samsung. También se ha observado que otras opciones de color y configuraciones han comenzado a desaparecer gradualmente de las ventas.

Cambios en las preferencias de los usuarios

Las estadísticas presentadas muestran cambios significativos en las necesidades tecnológicas y las preferencias de los compradores. En comparación con el año pasado, el número de propietarios de smartphones de la serie Galaxy Z Flip que prefieren pasar a la gama Galaxy Z Fold, más cara y con mayores prestaciones, se ha multiplicado por más de tres.

Los expertos explican esta tendencia por la creciente necesidad de los consumidores de contar con pantallas grandes y transformables. Una pantalla de mayor tamaño lleva la multitarea y las funciones multimedia a un nuevo nivel.

Ventas de accesorios adicionales

Las ventas de dispositivos adicionales también han crecido notablemente junto con las de smartphones. Según Samsung, en Estados Unidos, uno de cada cuatro compradores que reservó un modelo de la serie Galaxy Z Flip 8 o Galaxy Z Fold 8 también adquirió un nuevo reloj inteligente Galaxy Watch.

Esta tendencia confirma claramente que los usuarios prefieren utilizar varios gadgets dentro de un mismo ecosistema y que los productos Samsung ofrecen una gran comodidad gracias a su compatibilidad mutua.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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