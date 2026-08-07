Una GeForce RTX 2080 Ti con 22 GB de memoria aparece en eBay

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y el creciente interés por las distintas redes neuronales están dando lugar a soluciones de hardware singulares. Según informa ixbt.com, en la plataforma de subastas eBay se han puesto a la venta tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti equipadas con 22 GB de memoria de vídeo, el doble de la capacidad original. Un vendedor de Hong Kong ofrece estos aceleradores modificados por solo 500 dólares estadounidenses. Esta información, según Ixbt.com, la confirma.

Según los especialistas, los dispositivos con este tipo de modificación están destinados principalmente a ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) y realizar tareas de inteligencia artificial. En estos procesos, la reserva de memoria tiene más importancia que la potencia máxima de cálculo. Como resultado, la combinación de un precio de 500 dólares y una gran capacidad de memoria hace que estos modelos antiguos sean mucho más atractivos que las tarjetas gráficas más modernas con 8, 12 o 16 GB de memoria.

Características de las tarjetas modificadas

El vendedor envía a los compradores RTX 2080 Ti de distintas variantes, fabricadas bajo marcas populares como Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek y otras. Todas cuentan con un sistema de refrigeración equipado con un ventilador centrífugo de tipo turbina. A juzgar por las reseñas de eBay, decenas de compradores ya han adquirido estos aceleradores y han confirmado que el sistema operativo detecta correctamente la capacidad de memoria y que esta funciona al nivel anunciado.

En el contexto actual del auge de la inteligencia artificial, estas ofertas están atrayendo la atención de especialistas y aficionados. Como referencia, una NVIDIA Titan RTX con 24 GB de memoria cuesta aproximadamente 800 dólares, mientras que el modelo Quadro RTX 6000 se acerca a los 900 dólares. Una GeForce RTX 3090 con 24 GB de memoria GDDR6X también puede costar casi 1.200 dólares a los compradores.

Arquitectura y riesgos

Aunque la arquitectura Turing se presentó por primera vez en 2018, las tarjetas gráficas de esta generación no han perdido su relevancia. El aumento artificial de la capacidad de memoria está dando una segunda vida a las antiguas GeForce RTX 2080 Ti. Aunque este enfoque parece práctico para montar estaciones de inteligencia artificial económicas, no hay que olvidar que se trata de una modificación de hardware no oficial.

Estas tarjetas gráficas no cuentan con la garantía de fábrica de NVIDIA ni de sus socios oficiales. Su fiabilidad y vida útil dependen directamente de la calidad del reacondicionamiento realizado, lo que supone cierto riesgo para los compradores.