¡Una peligrosa infección vinculada a la lechuga iceberg se extendió a 15 estados de EE. UU.!

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¡Una peligrosa infección vinculada a la lechuga iceberg se extendió a 15 estados de EE. UU.!

La investigación sobre el brote de ciclosporiasis vinculado a la lechuga iceberg en Estados Unidos se extendió a seis estados más. Así, el número de regiones afectadas llegó a 15, informa Reuters.

Misuri, Arkansas, Iowa, Nebraska, Nuevo Hampshire y Carolina del Norte se añadieron a la nueva lista.

Según los datos oficiales, hasta ahora se han identificado 6.358 casos relacionados con este brote. De ellos, 278 pacientes necesitaron hospitalización. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos investigan si la fuente de contagio también podría estar relacionada con otros productos.

El brote se vinculó inicialmente con una ensalada consumida en restaurantes Taco Bell de cinco estados. Posteriormente, las investigaciones demostraron que el producto procedía de la empresa Taylor Farms, situada en el centro de México. El 24 de julio, el área de investigación se había ampliado a nueve estados.

La ciclosporiasis puede transmitirse a través de agua contaminada y de frutas y verduras crudas que no se hayan lavado bien. Entre sus principales síntomas figuran la diarrea, las náuseas y otras molestias gastrointestinales.

Estados UnidosReutersTaco BellTaylor FarmsMéxico
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Nigina Zarqarayeva
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