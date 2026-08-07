Un hombre uzbeko de 75 años sorprende a los internautas al volar en ala delta

En Uzbekistán Un hombre de 75 años se elevó en ala delta, demostrando que la edad no es un obstáculo para vivir nuevas experiencias. Realizó el vuelo con confianza y aterrizó con éxito en el lugar previsto.

El video de esta experiencia se difundió rápidamente en las redes sociales. Los usuarios que vieron las imágenes dejaron numerosos comentarios sobre el valor del hombre, su estado físico y su interés por los deportes extremos.

Algunos consideraron su iniciativa un ejemplo para los demás. Según los usuarios, la edad no es un factor determinante para sentir emociones intensas y probar nuevas actividades.