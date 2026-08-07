Se revelan el precio y el diseño del primer altavoz inteligente de OpenAI

·50·Tecnología
Se revelan el precio y el diseño del primer altavoz inteligente de OpenAI

OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial, está trabajando en su primer dispositivo físico que integrará las capacidades de ChatGPT. Según Bloomberg, este nuevo gadget llegará al mercado en forma de altavoz inteligente, con un diseño distintivo y orientado al segmento prémium. TechCrunch.com informa .

Según la información disponible, este dispositivo de inteligencia artificial se está diseñando con una forma inusual, similar a una rosquilla. Esta solución permitiría a los usuarios trasladarlo e instalarlo fácilmente en cualquier lugar de la casa, por ejemplo, en una mesita de noche o en la encimera de la cocina. Se espera que el dispositivo esté fabricado con metal de alta calidad y tenga un aspecto lujoso y atractivo.

Características del diseño y precio previsto

Uno de los aspectos que ha sorprendido a analistas y especialistas es que el gadget también incorporaría piezas móviles originales. En cuanto al precio, fuentes de Bloomberg señalan que el precio minorista del dispositivo podría situarse entre 300 dólares y 400 dólares. Esta cifra es considerablemente superior a la media del mercado.

A modo de comparación, la mayoría de los altavoces inteligentes de Amazon destinados al hogar conectado se venden por entre 40 dólares y 240 dólares. Todavía se desconoce cómo afectará este precio elevado a la competitividad del producto de OpenAI, ya que históricamente este tipo de dispositivos inteligentes no siempre ha generado grandes beneficios.

Colaboración con diseñadores reconocidos y planes futuros

Este prometedor proyecto se está desarrollando en colaboración con el reconocido estudio de diseño LoveFrom, fundado por Jony Ive, exdirector de diseño de Apple. Según los planes iniciales, se espera que este innovador gadget de OpenAI salga oficialmente a la venta en 2027.

Aun así, los intentos de la empresa por entrar en el mercado del hardware están acompañados de algunas dificultades y controversias. En particular, Apple, actualmente líder del mercado tecnológico, ha demandado a OpenAI y la acusa de robar secretos comerciales. Por su parte, la dirección de OpenAI rechaza categóricamente todas las acusaciones.

Este paso de OpenAI representa un movimiento estratégico importante para integrar ChatGPT aún más profundamente en la vida cotidiana de los usuarios. Sin embargo, el elevado precio y el entorno competitivo indican que la empresa afronta retos importantes.

OpenAIChatGPTAltavoz InteligenteTecnologíaJony Ive
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosEstados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosHoy, 20:24SpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasSpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasHoy, 19:57La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadLa red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadHoy, 19:29Airbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAAirbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAHoy, 19:24Un tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilUn tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilHoy, 16:58Publicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEPublicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil