Se revelan el precio y el diseño del primer altavoz inteligente de OpenAI

OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial, está trabajando en su primer dispositivo físico que integrará las capacidades de ChatGPT. Según Bloomberg, este nuevo gadget llegará al mercado en forma de altavoz inteligente, con un diseño distintivo y orientado al segmento prémium. TechCrunch.com informa .

Según la información disponible, este dispositivo de inteligencia artificial se está diseñando con una forma inusual, similar a una rosquilla. Esta solución permitiría a los usuarios trasladarlo e instalarlo fácilmente en cualquier lugar de la casa, por ejemplo, en una mesita de noche o en la encimera de la cocina. Se espera que el dispositivo esté fabricado con metal de alta calidad y tenga un aspecto lujoso y atractivo.

Características del diseño y precio previsto

Uno de los aspectos que ha sorprendido a analistas y especialistas es que el gadget también incorporaría piezas móviles originales. En cuanto al precio, fuentes de Bloomberg señalan que el precio minorista del dispositivo podría situarse entre 300 dólares y 400 dólares. Esta cifra es considerablemente superior a la media del mercado.

A modo de comparación, la mayoría de los altavoces inteligentes de Amazon destinados al hogar conectado se venden por entre 40 dólares y 240 dólares. Todavía se desconoce cómo afectará este precio elevado a la competitividad del producto de OpenAI, ya que históricamente este tipo de dispositivos inteligentes no siempre ha generado grandes beneficios.

Colaboración con diseñadores reconocidos y planes futuros

Este prometedor proyecto se está desarrollando en colaboración con el reconocido estudio de diseño LoveFrom, fundado por Jony Ive, exdirector de diseño de Apple. Según los planes iniciales, se espera que este innovador gadget de OpenAI salga oficialmente a la venta en 2027.

Aun así, los intentos de la empresa por entrar en el mercado del hardware están acompañados de algunas dificultades y controversias. En particular, Apple, actualmente líder del mercado tecnológico, ha demandado a OpenAI y la acusa de robar secretos comerciales. Por su parte, la dirección de OpenAI rechaza categóricamente todas las acusaciones.

Este paso de OpenAI representa un movimiento estratégico importante para integrar ChatGPT aún más profundamente en la vida cotidiana de los usuarios. Sin embargo, el elevado precio y el entorno competitivo indican que la empresa afronta retos importantes.