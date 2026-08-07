Machenike pasa sus portátiles gaming de 17 pulgadas a la plataforma AMD

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Machenike pasa sus portátiles gaming de 17 pulgadas a la plataforma AMD

La marca china Machenike, bien posicionada en el mercado de los electrodomésticos y la electrónica, ha renovado notablemente su gama Star de portátiles gaming de 17 pulgadas. Según ixbt.com, la actualización Pluto-A, Neptune-A y Moon-A XL incluye tres modelos principales, y la letra «A» de sus nombres indica precisamente el cambio a una plataforma AMD. Esta decisión busca aumentar el rendimiento de los dispositivos y prolongar su autonomía. Ixbt.com informa de ello.

Cabe recordar que los dispositivos de la generación anterior utilizaban procesadores Intel Core i7-13620H, mientras que las nuevas versiones incorporan los modernos AMD Ryzen 7 H255, basados en la arquitectura Hawk Point H Refresh. El fabricante promete que este cambio no solo aumentará la potencia de cálculo, sino que también prolongará considerablemente la duración de la batería, aunque todavía no se han publicado cifras exactas.

Especificaciones técnicas y potencia gráfica

Una de las principales características de los portátiles de la nueva gama es que sus tarjetas gráficas dedicadas funcionan con un TGP de hasta 115 W, teniendo en cuenta la función Dynamic Boost. Esto evita las limitaciones artificiales de potencia que suelen afectar a los usuarios de portátiles gaming y permite aprovechar al máximo las capacidades gráficas.

La gama se divide según sus especificaciones técnicas de la siguiente manera:

  • Pluto-A: cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5050 con 8 GB de memoria, una pantalla IPS FHD de 17,3 pulgadas (144 Gc) y 16 GB de memoria RAM DDR5.
  • Neptune-A: incorpora una tarjeta gráfica RTX 5060 (8 GB), además de una pantalla IPS FHD de 17,3 pulgadas (144 Gc) y 16 GB de memoria RAM DDR5.
  • Moon-A XL: es el modelo más potente de la gama e incluye una RTX 5070 (8 GB), una pantalla IPS QHD de 17,3 pulgadas (165 Gc) de alta calidad y 32 GB de memoria RAM DDR5.
Los tres modelos cuentan con la misma capacidad de almacenamiento: un SSD de 1 TB. Además, todos pesan lo mismo, 2,65 kilogramos.

Sistema de refrigeración y la marca

Para garantizar el funcionamiento estable de los potentes componentes, los ingenieros han utilizado un sistema de refrigeración eficiente compuesto por dos ventiladores y cuatro tubos de calor. Esto evita el sobrecalentamiento y ayuda a mantener la estabilidad del portátil incluso durante las sesiones de juego más exigentes.

Fundada en 2014 y perteneciente al grupo Haier, Machenike se especializa principalmente en la fabricación de portátiles para jugadores y diversos periféricos gaming, como teclados, ratones, auriculares y mandos. En 2017, tras salir a bolsa, se convirtió en la primera empresa cotizada de China especializada en equipos profesionales para juegos.

Ya ha comenzado la aceptación de pedidos anticipados para los nuevos portátiles de la gama Star. Se espera que estos dispositivos ofrezcan a los aficionados a los videojuegos un rendimiento y una comodidad aún mayores cuando lleguen al mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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