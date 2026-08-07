Estados Unidos fabricará relojes atómicos que solo se desvían un segundo en 30 millones de años

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Estados Unidos fabricará relojes atómicos que solo se desvían un segundo en 30 millones de años

La DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha concedido una importante financiación para ampliar la producción de relojes atómicos compactos y ultraprecisos. Según ixbt.com, IonQ recibió un contrato adicional de 28 millones de dólares para iniciar la producción en serie de sus relojes atómicos ópticos Evergreen-05. Al respecto, Ixbt.com informa .

Este proyecto se desarrolla en el marco del programa It’s About Time, una iniciativa de la DARPA. Su objetivo principal es crear sistemas de sincronización autónomos y de alta precisión que no dependan de la navegación por satélite. Estos dispositivos son esenciales para los sistemas de radar y comunicaciones en entornos sin señal GPS o donde esta se bloquee deliberadamente.

Capacidades técnicas de los relojes Evergreen-05

La principal ventaja del nuevo dispositivo es la combinación de una precisión extrema con unas dimensiones compactas. Cabe en una carcasa de apenas cinco litros, el espacio aproximado de una caja de zapatos. En comparación, los relojes atómicos ópticos clásicos de laboratorio suelen ocupar una bancada completa de equipos.

A pesar de su reducido tamaño, el sistema ofrece una estabilidad de sincronización de unos 50 femtosegundos en un segundo. También puede mantener una precisión de hasta nanosegundos durante diez días sin depender de una fuente de tiempo externa. Según IonQ, esta precisión equivale a acumular un error de solo un segundo en aproximadamente 30 millones de años.

Planes para ampliar la producción

Los ingenieros han preparado el dispositivo de sujeción para utilizarlo fuera del laboratorio. Su diseño está pensado para vehículos terrestres, barcos y plataformas aéreas. Para cumplir el nuevo pedido, IonQ invertirá 15 millones de dólares adicionales en ampliar su producción.

Los fondos asignados se destinarán a construir instalaciones de producción especializadas, adquirir equipos, crear una infraestructura de pruebas y contratar nuevos empleados. La empresa planea pasar de una producción limitada a la fabricación en serie completa de estos sistemas.

Según se ha informado, la tecnología Evergreen-05 llegó a IonQ tras la adquisición de la startup Vector Atomic en 2025. DARPA financia el desarrollo de estos relojes desde 2019, y el nuevo contrato representa otro paso importante hacia su implementación práctica.

Relojes AtómicosIonQDARPATecnologíaGPS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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