La actriz Cameron Diaz fue madre por tercera vez a los 53 años

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La actriz Cameron Diaz fue madre por tercera vez a los 53 años

La actriz Cameron Diaz demuestra con su propia vida que no existe una edad única ideal para casarse y tener hijos. Fue madre por primera vez a los 47 años, después tuvo a su segundo hijo a los 51 y dio la bienvenida al tercero a los 53. En mayo de 2026, su esposo Benji Medden anunció que había nacido su tercer hijo.

Al hablar sobre la maternidad, Cameron Diaz dijo una vez en tono de broma que su nuevo objetivo principal era vivir hasta los 107 años. Según la actriz, quiere pasar el mayor tiempo posible con sus hijos.

Durante muchos años, Diaz se centró en su carrera como actriz y en su vida personal. El hecho de que comenzara a tener hijos relativamente tarde demuestra que no existe un «momento adecuado» universal para formar una familia.

Cameron DiazBenji Madden
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Nigina Zarqarayeva
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