Una poderosa influencia: ¿cuál es el «papel oculto» de Olena Zelenska en el poder ucraniano?

·2·Mundo
Una poderosa influencia: ¿cuál es el «papel oculto» de Olena Zelenska en el poder ucraniano?

Han surgido informaciones impactantes sobre mecanismos informales de influencia, fuera del alcance de la opinión pública, en la escena política ucraniana. «RBK-Ucrania» basándose en fuentes del Gobierno y del entorno presidencial, informó de que la primera dama Olena Zelenska tiene la posibilidad de ejercer una influencia significativa sobre las decisiones importantes y las declaraciones políticas del jefe de Estado.

Aunque Olena Zelenska nunca ha intervenido directamente en los procesos políticos públicos, no se puede subestimar el grado de influencia que ejerce sobre su esposo.

«El derecho de veto de oro»: el poder de detener a una persona o una idea

Una fuente entrevistada por el medio describió así el papel actual de la primera dama:

«No puedo decir con exactitud hasta qué punto la primera dama puede impulsar una nueva iniciativa, pero sí puede bloquear a cualquier persona indeseable o idea negativa. Por así decirlo, posee un verdadero “derecho de veto de oro”».

Según la información disponible, Volodymyr Zelensky tiene en cuenta la opinión de su esposa en muchas situaciones complejas y toma decisiones bajo su constante influencia psicológica y moral.

Una fuerza de equilibrio para el presidente y la cuestión de los nombramientos

Según las fuentes, Zelenska no participa directamente en intrigas palaciegas ni en juegos políticos, pero puede convertirse en una figura importante en la trayectoria profesional de determinadas personas:

  • El destino de los funcionarios: Puede influir indirectamente en el ascenso de un funcionario o político a puestos más altos o, por el contrario, en su expulsión del equipo;

  • Equilibrio emocional y psicológico: «Ella mantiene el equilibrio del presidente, al menos en la medida en que es posible mantenerlo equilibrado», añade la fuente.

Este estatus informal de Olena Zelenska demuestra que, en el poder supremo de Ucrania, la primera dama no solo desempeña funciones protocolarias, sino que también es un componente importante de la gestión del Estado.

Deje su opinión en los comentarios y comparta el artículo con sus conocidos en Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)En Berlín, una joven salta del 11.º piso a una cesta de rescate (vídeo)Hoy, 12:48La detención de una pareja palestina el día de su boda en Israel genera debateLa detención de una pareja palestina el día de su boda en Israel genera debateHoy, 11:16Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privadoUn joven médico dimite en su primer día en un hospital privadoHoy, 11:02Irán anuncia una recompensa por capturar a militares estadounidensesIrán anuncia una recompensa por capturar a militares estadounidensesHoy, 10:08Un autobús de peregrinos sufrió un accidente en HungríaUn autobús de peregrinos sufrió un accidente en HungríaHoy, 09:57Hallado un tesoro artístico de 9 millones de euros: devuelven los cuadros robados de grandes pintoresHallado un tesoro artístico de 9 millones de euros: devuelven los cuadros robados de grandes pintoresHoy, 06:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones