Han surgido informaciones impactantes sobre mecanismos informales de influencia, fuera del alcance de la opinión pública, en la escena política ucraniana. «RBK-Ucrania» basándose en fuentes del Gobierno y del entorno presidencial, informó de que la primera dama Olena Zelenska tiene la posibilidad de ejercer una influencia significativa sobre las decisiones importantes y las declaraciones políticas del jefe de Estado.

Aunque Olena Zelenska nunca ha intervenido directamente en los procesos políticos públicos, no se puede subestimar el grado de influencia que ejerce sobre su esposo.

«El derecho de veto de oro»: el poder de detener a una persona o una idea

Una fuente entrevistada por el medio describió así el papel actual de la primera dama:

«No puedo decir con exactitud hasta qué punto la primera dama puede impulsar una nueva iniciativa, pero sí puede bloquear a cualquier persona indeseable o idea negativa. Por así decirlo, posee un verdadero “derecho de veto de oro”».

Según la información disponible, Volodymyr Zelensky tiene en cuenta la opinión de su esposa en muchas situaciones complejas y toma decisiones bajo su constante influencia psicológica y moral.

Una fuerza de equilibrio para el presidente y la cuestión de los nombramientos

Según las fuentes, Zelenska no participa directamente en intrigas palaciegas ni en juegos políticos, pero puede convertirse en una figura importante en la trayectoria profesional de determinadas personas:

El destino de los funcionarios: Puede influir indirectamente en el ascenso de un funcionario o político a puestos más altos o, por el contrario, en su expulsión del equipo;

Equilibrio emocional y psicológico: «Ella mantiene el equilibrio del presidente, al menos en la medida en que es posible mantenerlo equilibrado», añade la fuente.

Este estatus informal de Olena Zelenska demuestra que, en el poder supremo de Ucrania, la primera dama no solo desempeña funciones protocolarias, sino que también es un componente importante de la gestión del Estado.

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