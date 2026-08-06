Una unidad norcoreana de 120 misiles habría partido hacia Rusia

Una unidad de misiles norcoreana podría haber comenzado a desplegarse en las regiones occidentales de Rusia. Según la inteligencia militar ucraniana, un grupo de unos 90 soldados norcoreanos estaría siendo enviado a la región de Vorónezh.

Está previsto que la unidad opere dentro de la 112.ª brigada de misiles rusa y que reciba 120 misiles balísticos y seis lanzadores. Sin embargo, Moscú o Pionyang aún no han confirmado esta información.

¿Cuántos misiles se han entregado a Rusia hasta ahora?

Andriy Chernyak, representante de la inteligencia militar ucraniana, declaró a Reuters que Pionyang había enviado a Rusia un nuevo lote de 40 misiles balísticos KN-23 y KN-24, además de especialistas militares.

La composición final, formada por 120 misiles y seis lanzadores, todavía no se ha completado. Según Chernyak, la configuración completa de la unidad podría definirse después de nuevas negociaciones de alto nivel.

Una fuente de Reuters familiarizada con el asunto también indicó que Estados Unidos conocía el plan de despliegue, aunque no aportó más detalles. El Ministerio de Defensa ruso y la misión norcoreana ante la ONU no respondieron a las preguntas de la agencia.

Por ello, no es correcto concluir que los 120 misiles ya hayan sido entregados a Rusia. Por ahora, se trata de un nuevo lote de 40 misiles y de una unidad que se espera ampliar.

¿Qué misión cumplirán los militares norcoreanos?

La misión exacta de los militares norcoreanos en las operaciones con misiles aún se desconoce. Podrían manejar los misiles de forma independiente, proporcionar asistencia técnica a los militares rusos o encargarse del mantenimiento de los lanzadores.

La inteligencia ucraniana señaló que estos datos proceden de fuentes confidenciales. Por ello, no es posible verificar de forma independiente, mediante fuentes abiertas, todos los detalles sobre la ubicación y las funciones de la unidad.

Si se confirma esta información, la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte entrará en una nueva fase. Pionyang ya ha enviado armas y militares a Moscú, pero ahora la propia unidad de misiles podría desplegarse en territorio ruso.

¿Por qué son peligrosos los misiles KN-23 y KN-24?

Los KN-23 y KN-24 son misiles balísticos de corto alcance que cumplen funciones similares a las de los misiles rusos Iskander. Según fuentes militares ucranianas, los misiles norcoreanos tienen mayor alcance y una ojiva más grande, pero son menos precisos que los misiles rusos.

Su menor precisión no reduce su peligrosidad. Por el contrario, que el misil se desvíe del objetivo puede aumentar el número de víctimas en zonas habitadas.

Según los cálculos de la inteligencia ucraniana, Corea del Norte entregó a Rusia 150 misiles KN-23 y KN-24 entre finales de 2023 y agosto de 2025. Se afirma que al menos dos misiles del nuevo lote fueron utilizados contra Ucrania la semana pasada.

Rob Lee, analista del Instituto de Estudios de Política Exterior de Filadelfia, considera que los misiles balísticos siguen siendo uno de los puntos más vulnerables de la defensa ucraniana. El aumento del número de estas armas en manos de Rusia ejercerá una presión aún mayor sobre la defensa aérea de Ucrania.

El ataque del 5 de agosto mostró un punto débil

El 5 de agosto Rusia atacó Ucrania con 24 misiles balísticos, cuatro misiles hipersónicos de tipo Zircon u Oniks y 115 drones. La defensa aérea ucraniana derribó parte de los drones, pero no logró interceptar ninguno de los misiles.

Los ataques contra Kyiv y las zonas cercanas causaron 17 muertos y al menos 44 heridos. Ucrania afirmó que resultaron dañadas una cervecería, un centro de clasificación postal y almacenes de materiales de construcción. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que los objetivos se utilizaban con fines militares. No fue posible comparar plenamente de forma independiente las declaraciones de ambas partes sobre la función de las instalaciones.

Según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en 2026 el país recibió de sus aliados misiles de defensa aérea equivalentes a apenas un tercio de la cantidad recibida en 2025. La escasez de interceptores para los sistemas Patriot, capaces de derribar misiles balísticos, se ha agravado especialmente.

El sistema energético podría volver a ser atacado en invierno

Ucrania afirma que Rusia está acelerando la producción de misiles balísticos antes del invierno. Kyiv teme que durante los meses fríos vuelvan a intensificarse los ataques masivos contra centrales eléctricas, subestaciones y otras instalaciones energéticas.

La llegada de otros 120 misiles desde Corea del Norte podría permitir a Rusia mantener durante mucho tiempo los ataques desde varias direcciones. En Ucrania, interceptar cada misil balístico requiere interceptores Patriot costosos y disponibles en cantidades limitadas.

Rob Lee subrayó que la situación de la defensa aérea ucraniana resulta especialmente preocupante en invierno. En su opinión, el aumento del número de misiles balísticos hará aún más difícil proteger la red energética.

¿Cuántos militares norcoreanos hay en Rusia?

Según Andriy Chernyak, actualmente quedan cerca de 9.500 militares norcoreanos en la región rusa de Kursk. La inteligencia ucraniana afirma que por ahora no participan directamente en las operaciones de combate contra Ucrania.

El tratado de defensa mutua entre Rusia y Corea del Norte se firmó en 2024. Según los cálculos de las autoridades ucranianas, Pionyang envió en total cerca de 14.000 militares para ayudar en los combates de la región de Kursk.

Ucrania también afirma que Rusia se está preparando en la región de Vorónezh para recibir a otros 30.000 militares norcoreanos. Esta información tampoco ha sido confirmada por Moscú ni Pionyang.

¿Cuál es el principal peligro de esta nueva fase?

La cuestión principal de esta noticia no es solo el número de misiles. Si la unidad especial de misiles norcoreana comienza realmente a operar en territorio ruso, Pionyang pasará de ser un Estado proveedor de armas a convertirse en un socio que participa directamente en las operaciones con misiles de Moscú.

Por ahora, la información de la inteligencia ucraniana requiere una confirmación independiente. Se desconoce la misión exacta de la unidad, cuándo se entregarán los 120 misiles y dónde se utilizarán.

Sin embargo, los recientes ataques masivos han demostrado una cosa: mientras la defensa aérea ucraniana carezca de medios para interceptar misiles balísticos, cualquier nuevo lote de misiles supondrá una amenaza grave incluso para las ciudades alejadas del frente. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!