El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que tarde o temprano Ucrania perderá sus regiones occidentales. Mencionando las fronteras históricas relacionadas con Polonia, Hungría y Rumanía, calificó a Rusia como la «única garante» de la integridad territorial de Ucrania.

Sin embargo, esto no es un escenario confirmado, sino una predicción política de Putin. El derecho internacional y la postura de la ONU respaldan la soberanía de Ucrania y sus fronteras internacionalmente reconocidas.

¿Qué dijo Putin?

La declaración se produjo el 26 de julio en San Petersburgo durante una reunión con miembros de la Armada rusa.

Putin recordó que algunas regiones del oeste de Ucrania se integraron en la República Socialista Soviética de Ucrania tras la Segunda Guerra Mundial.

«Estoy convencido de que tarde o temprano Ucrania perderá estas tierras occidentales. Los territorios que pertenecen a Polonia, Hungría y Rumanía volverán históricamente a su lugar», afirmó.

El presidente ruso indicó que este proceso podría no ocurrir en el corto plazo, sino dentro de uno, dos, diez o quince años. Sin embargo, no explicó mediante qué mecanismo legal o político podría producirse tal cambio territorial.

Comparó a los dirigentes ucranianos con «arañas en un frasco»

Afirmando la existencia de graves desacuerdos dentro del gobierno ucraniano, Putin comparó a los líderes del país con políticos que «se pelean como arañas en un frasco».

Acusó a los funcionarios ucranianos de disputarse los fondos recibidos del pueblo y de los socios occidentales. Durante la reunión no se presentaron documentos ni pruebas específicas que confirmen estas acusaciones.

Estas palabras van más allá de una simple crítica a los conflictos políticos internos en Ucrania. Con ello, Putin continuó su retórica previa destinada a cuestionar la estabilidad de la condición de Estado ucraniano.

¿Qué tan fundamentada está la reclamación histórica sobre Ucrania occidental?

La historia de las regiones mencionadas por Putin es verdaderamente compleja. Pero calificarlas a todas simplemente como un «regalo de Stalin a Ucrania» simplifica en exceso el proceso histórico.

En vísperas y después de la Segunda Guerra Mundial:

gran parte de Galitzia y Volinia formaba parte de Polonia;

el norte de Bucovina pertenecía a Rumanía;

Transcarpacia formó parte de Checoslovaquia en el período de entreguerras;

estos territorios se incorporaron a la Unión Soviética entre 1939 y 1945, y posteriormente se adhirieron a la RSS de Ucrania.

La frontera oriental de Polonia se desplazó hacia el oeste y Varsovia recibió a cambio tierras de los antiguos territorios orientales de Alemania. Estos cambios no fueron solo una decisión personal de Stalin, sino el resultado de la guerra, la invasión soviética y los acuerdos internacionales de Yalta y Potsdam.

¿Polonia, Hungría y Rumanía reclaman tierras?

En la declaración de Putin no se aportó ningún documento o decisión oficial clara de que estos países planeen recuperar los territorios ucranianos.

No se ha publicado ningún plan oficial conjunto de Varsovia, Budapest o Bucarest dirigido a alterar por la fuerza las fronteras ucranianas. Por lo tanto, es más adecuado tomar las palabras de Putin como una especulación política de futuro y no como un acuerdo territorial existente.

Tales declaraciones pueden generar desconfianza entre Ucrania y los países vecinos, volviendo a poner los conflictos históricos en la agenda política.

¿Qué dice el derecho internacional?

La ONU ha enfatizado en repetidas ocasiones su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Según el derecho internacional, la adquisición de territorio de un Estado mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza no se reconoce como legal. La modificación de las fronteras ucranianas solo puede llevarse a cabo a través de un proceso legal, pacífico y basado en el consentimiento de las partes.

Por ello, el mero hecho de que un territorio haya pertenecido a un determinado Estado en el pasado no otorga automáticamente el derecho a recuperarlo hoy. De lo contrario, habría que rediseñar la mitad del mapa mundial; la historia es bastante prolífica en este aspecto.

Putin afirmó que Rusia no comenzó la guerra

El presidente ruso volvió a afirmar en la reunión que Moscú no inició la guerra, sino que respondió a las acciones iniciadas por Kiev y Occidente.

Sin embargo, la ONU y gran parte de la comunidad internacional calificaron la entrada a gran escala de las tropas rusas en territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022 como una agresión y una violación de la soberanía ucraniana. La Asamblea General de la ONU exigió a Rusia que retirara sus tropas del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania.

Por lo tanto, la idea de que «Rusia no comenzó la guerra» es la interpretación oficial del Kremlin y no coincide con la evaluación jurídica y política de la ONU.

¿Por qué es importante esta declaración?

Las palabras de Putin demuestran que los dirigentes rusos consideran la cuestión ucraniana no solo desde la perspectiva del frente y las negociaciones, sino también desde el punto de vista de las futuras fronteras del país.

La declaración podría servir simultáneamente a tres propósitos:

debilitar la confianza en la condición de Estado ucraniano;

sembrar dudas entre Kiev y sus vecinos occidentales;

presentar la guerra como un proceso de «reorganización» de territorios históricos.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna decisión legal, acuerdo internacional o plan confirmado de que sea inevitable que Ucrania pierda sus provincias occidentales.

Conclusión principal

Putin afirmó que Ucrania perderá tarde o temprano sus regiones occidentales, pero esto no es una realidad, sino una predicción política del presidente ruso.

Es cierto que las fronteras históricas han cambiado en varias ocasiones. Pero el orden internacional actual se basa en las fronteras reconocidas de los Estados y su integridad territorial. Por esta razón, la mera memoria histórica no es suficiente para hablar del traspaso de territorios ucranianos a Polonia, Hungría o Rumanía.

¿Cree que esta declaración de Putin es una advertencia sobre un escenario real o una señal política destinada a generar desconfianza entre Ucrania y los países vecinos?