El gobierno ucraniano dimite: un gran desafío para el nuevo gabinete antes del invierno

Se ha producido un cambio importante en la escena política ucraniana: la Rada Suprema respaldó la dimisión de la Primera Ministra Yulia Sviridenko. Con esta decisión, el gobierno del país también dimite, pero la gestión estatal continuará temporalmente hasta que se nombre un nuevo Primer Ministro.

258 diputados apoyaron la dimisión

El parlamento ucraniano votó sobre la salida de Yulia Sviridenko del cargo de Primera Ministra. Según «Suspilne», 258 diputados votaron a favor de su dimisión.

De acuerdo con la legislación ucraniana, si el Primer Ministro dimite, todo el gobierno también lo hace. Por lo tanto, junto con Sviridenko, el Gabinete de Ministros también entrega sus poderes.

Este es otro caso de cambio de jefe de gobierno bajo la presidencia de Zelensky.

El nuevo Primer Ministro podría ser elegido el 16 de julio

Los diputados ucranianos planean elegir un nuevo Primer Ministro el 16 de julio. Se informa que el viceprimer ministro Denys Shmyhal dirigirá temporalmente el gobierno hasta que se nombre un nuevo líder.

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Este proceso no es un simple cambio de personal para Ucrania. El país está en condiciones de guerra, bajo la presión de riesgos energéticos y preparativos para el invierno.

¿Qué dijo Sviridenko?

En vísperas de su dimisión, Yulia Sviridenko subrayó que una de las tareas principales del gobierno ha sido sobrevivir al invierno en medio de los ataques constantes de Rusia.

«Al igual que hace un año, la tarea principal del gobierno será sobrevivir al invierno frente a los ataques constantes de Rusia. El año pasado, los rusos también querían congelarnos. No lo lograron», declaró.

Según ella, Ucrania ha aprobado planes para garantizar la estabilidad de todas las regiones con el fin de prepararse para el próximo invierno, y se están implementando a diario.

Un gobierno de menos de un año

Sviridenko dirigió el gobierno ucraniano durante menos de un año. Había asumido el cargo de Primera Ministra a mediados de julio de 2025.

En este corto período, su gobierno tuvo que trabajar simultáneamente en varias direcciones: economía de retaguardia, energía, ayuda internacional, infraestructura y preparación para el invierno.

En tiempos de guerra, el cargo de Primer Ministro significa no solo gestión económica, sino también la misión de mantener la estabilidad interna del país.

¿Quién podría ser el nuevo Primer Ministro?

En la prensa ucraniana se mencionan varios candidatos para el cargo de nuevo Primer Ministro. Entre ellos, el nombre del jefe de «Naftogaz», Sergey Koretsky, es el más discutido.

Según Reuters, entre los candidatos potenciales se encuentran Denys Shmyhal, Mykhailo Fedorov y Sergey Koretsky.

Candidato potencial Estatus actual Sergey Koretsky Jefe de «Naftogaz» Denys Shmyhal Viceprimer ministro Mykhailo Fedorov Alto funcionario del gobierno

Por ahora, el nombre del nuevo Primer Ministro no ha sido confirmado oficialmente. Por lo tanto, la decisión principal podría conocerse en el parlamento el 16 de julio.

La cuestión sobre el cargo de embajador en EE. UU.

La prensa ucraniana escribe que se le ha ofrecido a Sviridenko el cargo de embajadora de Ucrania en EE. UU. Sin embargo, ella aún no ha anunciado su decisión final sobre esta oferta.

Este cargo se considera muy importante para Ucrania, ya que EE. UU. sigue siendo uno de los principales socios políticos, militares y financieros de Kiev.

Si Sviridenko es enviada a Washington, esto no significa que su carrera política haya terminado, sino al contrario, que pasa a una dirección estratégica.

¿Por qué es importante esta dimisión?

Ucrania actúa actualmente en varias direcciones difíciles simultáneamente, como el frente, la economía, la energía y la ayuda exterior.

En tal situación, un cambio de gobierno envía dos tipos de señales.

Por un lado, puede mostrar que el equipo de Zelensky desea renovar la gestión y pasar a una nueva estrategia. Por otro lado, en tiempos de guerra, cualquier cambio político también refuerza las dudas sobre la estabilidad.

Especialmente, el tema de la preparación para el invierno ya se ha convertido en una cuestión vital para Ucrania.

El invierno: el primer examen para el nuevo gobierno

Independientemente de quién sea el nuevo Primer Ministro, uno de los mayores desafíos que enfrentará será mantener el sistema energético y gestionar la temporada invernal.

En un contexto donde continúan los ataques rusos a la infraestructura energética, mantener la estabilidad del suministro de calor, electricidad y agua en cada región seguirá siendo una prioridad para el Estado.

En términos simples, para el nuevo gobierno, la pregunta no es un «programa de 100 días», sino «¿cómo sobreviviremos al invierno?».

Comienza una nueva etapa política en Ucrania

La dimisión de Yulia Sviridenko muestra que ha comenzado una nueva etapa en el sistema político ucraniano. El gobierno cambia, se elegirá un nuevo Primer Ministro y se redistribuirán las tareas principales ante Kiev.

Sin embargo, la esencia de la situación no cambia: la guerra continúa, el invierno se acerca, y la ayuda internacional así como la estabilidad interna siguen siendo de importancia decisiva para Ucrania.

Ahora la pregunta principal es: ¿podrá el nuevo Primer Ministro ofrecer a Ucrania la gestión rápida y firme necesaria antes del invierno?