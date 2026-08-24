Detenido en Brasil un hombre que mantuvo cautiva a su exmujer durante cinco días

En Brasil, Emiliane Tamara, de 24 años, habría sido retenida a la fuerza por su exmarido en una casa alquilada durante cinco días. La mujer fue encontrada por la policía con las manos y los pies atados y bajo los efectos de medicamentos.

Según los informes, Emiliane estaba encerrada en una habitación de una casa cerca de la ciudad de Brasilia. Ella declaró que su exmarido, Ailton Rodrigues, la mantuvo retenida contra su voluntad.

Según la mujer, el hombre:

le ató las manos y los pies;

le metió un paño empapado en ácido en la boca;

la obligó a tomar medicamentos. Las fuerzas del orden identificaron al sospechoso a través de un coche que había comprado recientemente. La policía verificó su dirección y otros datos digitales para localizar el lugar donde estaba retenida la víctima.

El sospechoso intentó huir, pero fue detenido tras una larga persecución. Se negó a revelar el paradero de la mujer hasta la llegada de su abogado.