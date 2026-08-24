El gerente de la FIDE, Sergey Indeykin, fallece a los 36 años tras una picadura de mosquito

Sergey Indeykin, director de operaciones de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), falleció a los 36 años. Según informes preliminares, murió a causa de una picadura de mosquito que le transmitió malaria durante un viaje de trabajo en Nigeria.

Indeykin trabajaba en la FIDE desde 2021. Participó activamente en la organización de los torneos de ajedrez más prestigiosos del mundo.

Durante su carrera, participó en la organización de:

campeonatos mundiales;

Copa del Mundo;

torneos de candidatos;

campeonatos mundiales de partidas rápidas y blitz.

Debido a sus responsabilidades en la organización de eventos, Sergey Indeykin viajaba frecuentemente al extranjero. Su reciente viaje a Nigeria fue el último de su vida.

Según la información preliminar, la causa de su muerte fue la malaria.