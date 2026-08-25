«Irán intentó asesinar a mi hijo»: ¡la impactante declaración de Netanyahu!

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«Irán intentó asesinar a mi hijo»: ¡la impactante declaración de Netanyahu!

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahureveló en una impactante entrevista concedida a medios locales que los servicios secretos iraníes habían intentado asesinar a uno de sus hijos. Este artículo de análisis aborda sus declaraciones y los detalles del enfrentamiento secreto entre Tel Aviv y Teherán:

«Irán quiso matar a mi hijo»: ¡Benjamín Netanyahu hace una impactante declaración sobre un intento de asesinato!

Mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio, surge una nueva polémica en torno al jefe del Gobierno israelí. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reveló en una entrevista exclusiva concedida al Canal 14 israelí que los servicios de inteligencia iraníes habían puesto en su punto de mira a un miembro de su familia.

Según el jefe del Gobierno, los servicios secretos de Teherán siguieron durante mucho tiempo a uno de sus hijos e intentaron asesinarlo.

«Está ocurriendo algo increíble»: la declaración del primer ministro

En su intervención televisiva, Benjamín Netanyahu afirmó que Irán había supuesto una amenaza directa para su familia:

«En cuanto a mis hijos, creo que aquí están ocurriendo cosas increíbles. Irán siguió a uno de mis hijos. Irán intentó matar a uno de mis hijos, asesinarlo»declaró el primer ministro israelí.

Cuando el presentador le preguntó si esta declaración se basaba directamente en información de inteligencia, Netanyahu no dio una respuesta concreta. Tampoco reveló cuándo, dónde ni en qué circunstancias se habría planeado el asesinato.

¿Qué se sabe de la familia de Netanyahu?

El primer ministro israelí tiene tres hijos en total:

  • Yair y Avner: los dos hijos de su matrimonio con su actual esposa, Sara Netanyahu. En distintos momentos, ambos han estado bajo la atención del público y de los servicios de seguridad;

  • Noa: la hija del primer ministro de su primer matrimonio.

Por ahora, no se ha revelado cuál de los dos hijos —Yair o Avner— era el objetivo del intento de asesinato.

Esta declaración evidencia que las guerras híbridas y de inteligencia entre ambos países se están intensificando.

Benjamín NetanyahuIránTel AvivTeherán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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