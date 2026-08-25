Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesa

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Brian Madjo: Erling Haaland como modelo y el futuro de la selección inglesa

El joven delantero Brian Madjo, que brilla en las filas del Aston Villa, podría convertirse en el futuro en el digno sucesor de Harry Kane en la delantera de la selección inglesa. Según Goal.com, Emile Heskey, una de las figuras legendarias del fútbol inglés, aconsejó a este talento de 17 años que tomara como referencia los movimientos del goleador del Manchester City, Erling Haaland, para mejorar aún más su juego. Goal.com informa .

Nacido en el distrito londinense de Enfield, Brian Madjo se formó en famosas academias francesas y se trasladó a Luxemburgo durante su juventud. Tras lograr sus primeros éxitos profesionales con el Metz, el delantero regresó a su país natal, Inglaterra, en enero de 2026. El Aston Villa confió firmemente en su potencial e invirtió 12 millones de euros en su fichaje.

Las restricciones de la FIFA y la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo

Sin embargo, el traspaso del joven delantero no fue sencillo. Según las normas de la FIFA, están prohibidos los traspasos internacionales de futbolistas menores de 18 años. Madjo, que había disputado tres partidos con las selecciones juveniles de Luxemburgo, se enfrentó inicialmente a este problema.

La directiva del Aston Villa recurrió la decisión de la FIFA alegando que el jugador había nacido en Londres. Solo después del proceso judicial y de la intervención del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el club inglés recibió la autorización oficial para incorporar a este prometedor delantero a su plantilla.

Un gol histórico en la Supercopa de la UEFA y una lesión

Brian llamó la atención desde sus primeros pasos en su nuevo equipo y destacó durante la pretemporada. Bajo las órdenes de Unai Emery, marcó contra el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, en el partido de la Supercopa de la UEFA. Gracias a ese gol, se convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia de esta competición.

Por desgracia, una lesión inesperada retrasó ligeramente su debut en la Premier League. Aun así, los especialistas valoran muy positivamente sus capacidades. Ante el interés del Al-Hilal de Arabia Saudí por el experimentado delantero Ollie Watkins y la posibilidad de su salida, se espera que Madjo tenga buenas oportunidades para ganarse un puesto en el once titular.

Este delantero potente, de 1,93 metros de altura, ya ha demostrado que puede competir contra los duros defensores de la Premier League. Aunque todavía le falta experiencia, su potencial permite pronosticar que podría convertirse en una de las grandes estrellas del futuro del fútbol inglés.

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