Debido al inicio del año escolar, el Día del Conocimiento, se impondrán restricciones estrictas a la venta de productos alcohólicos en gran parte de la Federación de Rusia. Según el análisis de la legislación regional realizado por la agencia RIA Novosti , este año, en Rusia, 60 entidades han decidido limitar o prohibir totalmente la venta minorista de alcohol el 1 de septiembre.

Estas prohibiciones tienen como objetivo principal mantener el orden público alrededor de las instituciones educativas y garantizar la seguridad de la generación joven.

Legislación regional y geografía de las restricciones

De acuerdo con la legislación federal vigente, se aplica una restricción general a la venta de alcohol en todas las regiones del país de 23:00 a 08:00:

Poderes de las autoridades locales: Las administraciones regionales tienen el derecho de reforzar independientemente las normas de venta de alcohol durante días festivos especiales (Día del Conocimiento, Día de la Juventud, Día del Niño);

Restricciones en 60 entidades: El 1 de septiembre de este año, las autoridades de 60 regiones ejercerán este derecho y pondrán en vigor restricciones comerciales;

Las 29 entidades restantes: Aunque no existe una prohibición regional general en los demás territorios, se pueden introducir restricciones a nivel local en ciudades y municipios específicos.

La experiencia de Samara y el objetivo principal

Las medidas restrictivas se aplican de diferentes formas según la región:

Prohibición total en Samara: Por ejemplo, el gobierno de la región de Samara ha decidido prohibir totalmente la venta minorista de productos alcohólicos en todo el distrito urbano de Samara a partir del 1 de septiembre de 2026;

Medida de seguridad: El objetivo principal es evitar la libre circulación de alcohol cerca de escuelas, liceos y lugares públicos frecuentados por niños.

Advertencia de expertos: Riesgos para la salud

Los expertos médicos recuerdan que el abuso de alcohol daña gravemente no solo el orden público, sino también la salud humana. En particular, el consumo regular de alcohol multiplica por varias veces el riesgo de desarrollar al menos 5 tipos de cáncer.