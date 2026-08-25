«Estamos perdiendo lentamente»: ¡la inesperada confesión del exministro de Defensa de Ucrania!

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«Estamos perdiendo lentamente»: ¡la inesperada confesión del exministro de Defensa de Ucrania!

El exministro de Defensa de Ucrania Mijail Fedorov internacional Reuters expresó opiniones contundentes y críticas sobre la situación actual en el frente y en la gestión estatal durante una entrevista exhaustiva con la agencia de noticias. El exministro enfatizó que se ha llegado a un punto de inflexión muy difícil que decidirá el destino del país.

«Creo que hemos llegado a un punto de inflexión que determinará nuestro camino a seguir. Pero parece que estamos perdiendo lentamente, paso a paso», dijo el exministro de Defensa.

Corrupción, nepotismo y crisis sistémica

Fedorov enumeró abiertamente los principales obstáculos que enfrenta el sistema militar y estatal del país:

  • Ralentización de la innovación: El sistema para la implementación rápida de tecnologías modernas e innovaciones necesarias en las operaciones militares ha fallado;

  • Corrupción arraigada y nepotismo: El favoritismo y la corrupción en las ramas del poder están debilitando el sistema desde adentro;

  • Falta de independencia política: Las instituciones estatales no tienen libertad para tomar decisiones independientes y estratégicas.

Por lo tanto, según Fedorov, el país necesita urgentemente un plan de acción claro para detener el conflicto militar y superar la crisis sistémica.

Razones de la dimisión y nombramiento del nuevo ministro

La salida de Mijail Fedorov de su cargo y el desarrollo de los acontecimientos a su alrededor:

  • Dimisión del 14 de julio: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destituyó a Fedorov de su cargo. El jefe de Estado justificó esta decisión por un grave desacuerdo entre el ministro de Defensa y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Oleksandr Syrsky surgido;

  • Protestas públicas: A partir del 16 de julio, se llevaron a cabo manifestaciones en varias regiones del país exigiendo el regreso de Fedorov a su cargo;

  • Yevhen Khmara — nuevo ministro: A pesar de las protestas públicas, Zelenski presentó ante la Rada Suprema la candidatura de Yevhen Khmara para dirigir el Ministerio de Defensa, y el 19 de agosto, los diputados del parlamento aprobaron oficialmente dicha candidatura.

Esta declaración abierta y contundente del exministro se interpreta como una clara muestra de las contradicciones internas entre los funcionarios de Kiev y la compleja situación en el frente.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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