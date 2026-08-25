Nuevo récord histórico de temperatura en el océano mundial

Desde que comenzaron las observaciones en el océano mundial, la temperatura global más alta ha sido registrada. Este récord, que preocupa seriamente a los científicos, muestra que el proceso de calentamiento de los océanos se está intensificando.

Según los datos del programa europeo de observación continua de la Tierra, Copernicus, el 22 de agosto de 2026, la temperatura global media de la superficie del océano alcanzó los 21,1 grados Celsius.Esta cifra es superior al récord anterior.

La temperatura más alta registrada anteriormente fue de 21,09 grados, observada en marzo de 2024.

El registro del récord en agosto ha alarmado a los científicos.

Los expertos señalan que el hecho de que el nuevo récord se haya establecido en agosto es especialmente notable.

Por lo general, las temperaturas globales más altas en la superficie del océano coinciden con el verano en el hemisferio sur. Por ello, es habitual observar cifras elevadas en marzo y abril.

Pero esta vez, el récord se batió en agosto.

Los investigadores sugieren que el fenómeno de El Niño y el calentamiento global, que se ha intensificado durante décadas debido a la actividad humana, podrían haber tenido un impacto simultáneo.