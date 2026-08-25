La NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacial

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La NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacial

La NASA se prepara para el lanzamiento del telescopio espacial «Nancy Grace Roman», un observatorio de nueva generación que permitirá explorar los misterios del universo con mayor profundidad.

Según la información, el lanzamiento del telescopio con el cohete Falcon Heavy de SpaceX está programado para el 30 de agosto. Este lanzamiento se ha adelantado casi nueve meses respecto a la fecha inicialmente prevista.

Uno de los aspectos más importantes del telescopio Roman es su campo de visión extremadamente amplio. Puede observar una zona al menos 100 veces mayor que la del telescopio Hubble a la vez.

Según las estimaciones de la NASA, el observatorio registrará la luz proveniente de aproximadamente 1.000 millones de galaxias durante su misión. Esto es considerablemente más que los datos recopilados por el telescopio Hubble en 37 años de observación.

El observatorio espacial está equipado con dos instrumentos científicos principales. El primero es una cámara de campo amplio diseñada para cartografiar el infrarrojo y detectar exoplanetas mediante microlentes gravitacionales, y el segundo es un coronógrafo que permite obtener imágenes directas de objetos cósmicos lejanos.

El telescopio se dirigirá al punto de Lagrange, situado a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En esta misma zona también opera el telescopio espacial James Webb.

Una de las misiones principales del observatorio Roman es estudiar la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura, así como comprender mejor la estructura a gran escala del universo.

Cofia de cohete con el logotipo del telescopio espacial Roman de la NASA sobre fondo blanco.

Además, los científicos planean crear un catálogo completo de los sistemas planetarios de la Vía Láctea.

El telescopio lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA. Es conocida en la comunidad científica como la «madre de Hubble» por su gran contribución al desarrollo de los programas de telescopios orbitales.

El nuevo observatorio complementará las capacidades del telescopio James Webb. Mientras que Webb está especializado en el estudio extremadamente detallado de objetos cósmicos individuales, el telescopio Roman permitirá explorar vastas regiones del universo con una vista panorámica.

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