Gran combate en Taskent: ¡Muhiddin Mamajonov contra un noqueador ruso!

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Gran combate en Taskent: ¡Muhiddin Mamajonov contra un noqueador ruso!

Los aficionados a las artes marciales mixtas de Uzbekistán esperan otra noche de combate intensa y sin cuartel. El talentoso luchador de MMA Muhiddin Mamajonovha anunciado oficialmente la fecha y el rival de su próximo combate.

Nuestro compatriota 26 de septiembre subirá al octágono en el prestigioso torneo Mangu 5 que se celebrará en la capital, Taskent.

Categoría de peso y rival: Un peligroso noqueador ruso

El próximo duelo tendrá lugar en la categoría de peso wélter. Mamajonov se enfrentará en el octágono al representante ruso, experimentado y con un golpeo potente, Magomed Saliyev :

  • El peligro de Magomed Saliyev: El luchador ruso no es ajeno a los aficionados uzbekos. Se dio a conocer en el torneo « Mangu 1 » al noquear de forma contundente a otro luchador uzbeko, Amirxon Alixo‘jayev, en el primer asalto.

  • La misión de Mamajonov: Para Muhiddin, este enfrentamiento no es solo una oportunidad para aumentar su cuenta de victorias personales, sino también para consolidar su estatus de líder en su categoría venciendo a un rival peligroso.

Estadísticas y récords

Las cifras de la carrera profesional de ambos luchadores prometen un duelo intenso:

  • Muhiddin Mamajonov: 12 combates en MMA profesional — 9 victorias, 2 derrotas y 1 empate;

  • Magomed Saliyev: 17 combates en el ring profesional — 13 victorias y 4 derrotas.

Gran combate en Taskent: ¡Muhiddin Mamajonov contra un noqueador ruso!

Se espera que este enfrentamiento en el octágono de Taskent el 26 de septiembre sea uno de los eventos más espectaculares y esperados de la velada « Mangu 5 ».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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