Chicas suspendidas boca abajo en una atracción recibirán 275 000 dólares de indemnización

Tras un aterrador incidente en un parque de atracciones de Portland, Estados Unidos, dos adolescentes recibirán 275 000 dólares de indemnización cada una .

El incidente ocurrió el 14 de junio de 2024 en el parque Oaks Amusement Park. Ese día, AtmosFEAR llevaba a 28 personas. Sin embargo, el aparato falló inesperadamente y se detuvo con los pasajeros en posición invertida.

Lo más aterrador es que dos adolescentes estuvieron suspendidas boca abajo durante casi 25 minutos, a 30 metros de altura sobre el suelo.

« Todos estaban aterrorizados »

En el momento del incidente, una de las víctimas tenía 13 años y la otra 14.

Declararon ante el tribunal que permanecer tanto tiempo boca abajo dificultaba la respiración. Además, el miedo a que los dispositivos de seguridad fallaran y cayeran desde esa altura las sumió en el pánico.

Una de las chicas, al recordar esos momentos terribles, dijo haber visto a la gente en la atracción llorando.

Según ella, después de unos minutos, algunos pasajeros empezaron a sentir náuseas y a vomitar.

Tuvieron que esperar a los rescatistas

Otro aspecto sorprendente del suceso es que el personal del parque no tenía un plan de acción preparado para una emergencia de este tipo.

Al principio, tuvieron que llamar a los servicios correspondientes para saber qué hacer. Luego, tuvieron que esperar a que llegaran los bomberos y el equipo de rescate especial.

Como resultado, cada minuto fue extremadamente difícil para las personas que quedaron suspendidas boca abajo.