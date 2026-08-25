Se conocen los principales favoritos al Balón de Oro 2026

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Se conocen los principales favoritos al Balón de Oro 2026

El diario « Vanguard » ha publicado el ranking de los cinco principales favoritos para el premio individual más prestigioso del fútbol, el Balón de Oro 2026. La clasificación se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados tras la Copa del Mundo.

1. Rodri Hernández — España, « Barcelona ». Contribuyó enormemente a la victoria de la selección española en la Copa del Mundo 2026, siendo nombrado mejor jugador del torneo con el « Balón de Oro » (Golden Ball) . Tras este resultado, es considerado el « Balón de Oro » (Ballon d'Or) favorito principal para el galardón.

2. Harry Kane — Inglaterra, « Bayern ». El delantero marcó 61 goles en 51 partidos durante la temporada 2025/26 y ganó la « Bota de Oro » europea. Kane conquistó la liga y la Copa de Alemania con el Bayern.

3. Lamine Yamal — España, « Barcelona ». El jugador de 19 años fue clave para que su club ganara un nuevo título de La Liga. Registró 24 goles y 18 asistencias durante la temporada.

4. Kylian Mbappé — Francia, « Real Madrid ». Se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo con 10 tantos. Además, Mbappé marcó 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid a nivel de clubes.

5. Lionel Messi — Argentina, « Inter Miami ». El jugador de 39 años marcó 8 goles en la Copa del Mundo, ayudando a Argentina a llegar a la final. En el partido decisivo, Argentina perdió ante España.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres . El actual poseedor del trofeo es el delantero del Paris Saint-Germain y de la selección francesa, Ousmane Dembélé.

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