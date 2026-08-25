Empate dramático en Samarcanda: un gol en el minuto 87 priva al Pakhtakor de la victoria

Superliga de Uzbekistán Uno de los duelos más intensos y reñidos de la 19ª jornada tuvo lugar en Samarcanda. El club local, Dinamo, recibió al equipo de Taskent, Pakhtakor, que lucha por el título.

El destino del encuentro, que ofreció gran tensión a los aficionados, se decidió con un empate de 1-1 tras ataques decisivos en los últimos minutos.

Giro en la segunda parte: el gol de Erkinov y la respuesta en el minuto 87

El marcador se abrió en la segunda mitad:

El preciso disparo de Erkinov: En el minuto 62 del partido, el talentoso centrocampista de los «Leones» Hojimat Erkinov anotó para poner por delante al equipo de Taskent;

La voluntad de los de Samarcanda: Tras el gol recibido, el Dinamo intensificó sus ataques y logró el resultado poco antes del final del tiempo reglamentario. En el minuto 87, tras una asistencia de Behruz Oblaqulov, quien entró como suplente, Firdavs Abdurahmonov marcó para restablecer el equilibrio.

Ficha del partido:

Dinamo: Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov;

Pakhtakor: Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).

Carrera por el título y situación en la tabla

La pérdida de puntos en Samarcanda afectó seriamente la lucha del club capitalino por las medallas de oro: