La mañana del 25 de agosto, el aterrizaje de un Boeing C-17 Globemaster III avión de transporte militar pesado de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el aeropuerto de Vnúkovo en Moscú causó una gran resonancia geopolítica. Tras llegar desde la base aérea de Andrews cerca de Washington vía Riga, la aeronave desapareció del sistema de monitoreo Flightradar24 al aterrizar.

Unas horas después, la corresponsal principal de CBS, Jennifer Jacobs, reveló que a bordo de este avión viajaba el director de la CIA, John Ratcliffe, y que había llegado a Moscú para negociaciones importantes. El analista militar y periodista ruso Aleksandr Kos analizó las 5 razones principales detrás de esta inesperada y misteriosa visita del jefe de inteligencia estadounidense.

¿Por qué el jefe de la CIA está en Moscú? 5 versiones principales

Expertos internacionales y círculos militares plantean las siguientes posibilidades sobre el propósito de la visita:

1. Operación de intercambio de prisioneros: La llegada del jefe de la CIA en un avión de transporte militar pesado no es casualidad. Hace un año y medio, durante el intercambio de Marc Fogel y Aleksandr Vinnik, se utilizó exactamente el mismo tipo de avión;

2. Preparación para una cumbre y un «gran encuentro»: Las visitas de los enviados especiales para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, se habían retrasado durante meses. La llegada repentina del jefe de inteligencia podría servir para preparar el terreno para negociaciones al más alto nivel;

3. Reunión de jefes de servicios especiales: Diálogo directo y cerrado entre John Ratcliffe y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin; 4. Resolución de problemas «irritantes»:

Discutir en un formato no público el destino de las propiedades diplomáticas, el restablecimiento de las actividades de las embajadas y la reanudación de los vuelos directos; 5. Advertencia secreta verbal (Ultimátum):

El director de la CIA no es un simple mensajero. Viaja cuando no se confía en las líneas de comunicación abiertas y es necesario transmitir el mensaje más importante «mirando a los ojos» a la contraparte. La visita de Burns de 2021 se repite: una lección de la historia

Aleksandr Kos compara esta visita con los eventos del otoño de 2021. En aquel entonces, el jefe de la CIA, William Burns, voló a Moscú para advertir abiertamente a Rusia sobre la acumulación de tropas en la frontera ucraniana y la posibilidad de hostilidades a gran escala. Poco después, los acontecimientos tomaron un giro drástico.

Actualmente, la actividad diplomática en Moscú está en su punto máximo:

Misión del Vaticano:

El diplomático del Vaticano Paul Richard Gallagher se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, para presentar nuevas propuestas; Plan de paz de Kiev:

Volodímir Zelenski anunció una nueva iniciativa que contempla una zona de amortiguamiento y la retirada de tropas. Sin embargo, como señala The Times, Moscú ha rechazado muchas condiciones en el pasado. El misterioso vuelo del director de la CIA a Moscú indica que un proceso geopolítico de gran envergadura está ocurriendo tras bambalinas.

Biroq, The Times ta’kidlaganidek, Moskva bungacha ham ko‘plab shartlarni rad etib kelgan. MRB direktorining Moskvaga sirli parvozi parda ortida juda katta geosiyosiy jarayon kechayotganidan darak bermoqda.