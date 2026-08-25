¡Savio ya está en Londres: De Zerbi habla sobre su fichaje por el Tottenham!

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¡Savio ya está en Londres: De Zerbi habla sobre su fichaje por el Tottenham!

El club londinense Tottenham ha realizado un fichaje clave para reforzar su línea de ataque. El 25 de agosto, del Manchester City, el extremo brasileño Savio se unió oficialmente a los «Spurs».

El técnico de los londinenses, Roberto De Zerbi , compartió sus impresiones tras la presentación del nuevo jugador, destacando cómo su estilo de juego aportará un nuevo aire al ataque del equipo.

«Un delantero intrépido y movimientos impredecibles»: La valoración del entrenador

El técnico italiano elogió el potencial técnico del brasileño de 22 años:

«Savio es un jugador que aporta gran energía, creatividad y mucha calidad por las bandas. No tiene miedo de encarar y es capaz de cambiar el destino de un partido con sus movimientos impredecibles. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros», declaró De Zerbi en una entrevista con el servicio de prensa del club.

Reforzar las bandas tras un inicio complicado

La nueva temporada no comenzó como se esperaba para el club londinense:

  • Derrota en la 1ª jornada: En la jornada inaugural de la Premier League, el Tottenham perdió fuera de casa contra el Manchester Citypor 0-3;

  • El próximo desafío: Los «Spurs» se enfrentarán pronto al Charlton el 26 de agosto en la Carabao Cup;

  • Expectativa de debut: De Zerbi busca integrar rápidamente a Savio en el sistema del equipo para recuperar la eficacia en la línea ofensiva.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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