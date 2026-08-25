¡Savio ya está en Londres: De Zerbi habla sobre su fichaje por el Tottenham!

El club londinense Tottenham ha realizado un fichaje clave para reforzar su línea de ataque. El 25 de agosto, del Manchester City, el extremo brasileño Savio se unió oficialmente a los «Spurs».

El técnico de los londinenses, Roberto De Zerbi , compartió sus impresiones tras la presentación del nuevo jugador, destacando cómo su estilo de juego aportará un nuevo aire al ataque del equipo.

«Un delantero intrépido y movimientos impredecibles»: La valoración del entrenador

El técnico italiano elogió el potencial técnico del brasileño de 22 años:

«Savio es un jugador que aporta gran energía, creatividad y mucha calidad por las bandas. No tiene miedo de encarar y es capaz de cambiar el destino de un partido con sus movimientos impredecibles. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros», declaró De Zerbi en una entrevista con el servicio de prensa del club.

Reforzar las bandas tras un inicio complicado

La nueva temporada no comenzó como se esperaba para el club londinense: