Se ha confirmado oficialmente el próximo gran traspaso del mercado de verano en la Premier League. El club Manchester Unitedha anunciado la contratación del talentoso centrocampista del Brighton, Carlos Baleba. Esta operación, realizada como parte del plan para reforzar el centro del campo en Old Trafford, es uno de los movimientos estratégicos más importantes de los «Red Devils» para la nueva temporada.

El esquema «5+1» y el paquete financiero de 76 millones de euros

Los términos del acuerdo firmado entre las partes son los siguientes:

Duración del contrato:

Se ha cerrado un acuerdo a largo plazo con el futbolista camerunés de 22 años bajo el esquema «5+1» (5 años de contrato principal y una opción de extensión por una temporada más); Monto base del traspaso:

El Brighton recibirá 70 millones de euros garantizados por este traspaso; Bonificaciones:

Según los términos del acuerdo, se pagarán bonos adicionales de aproximadamente 6 millones de euros en función de los logros individuales y colectivos del jugador; Valor total:

De esta manera, el valor total de la operación alcanza los 76 millones de euros. La trayectoria de Baleba en el Brighton El talento camerunés logró posicionarse rápidamente entre los mejores centrocampistas jóvenes de la Premier League:

Su etapa con los «Seagulls»:

Carlos Baleba defendía los colores del Brighton desde la temporada 2023/24;

Estadísticas de la temporada pasada: El centrocampista disputó un total de

35 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, destacando por su potencia física en el centro del campo, su capacidad de recuperación y su gran actividad en la creación de juego. El cuerpo técnico del Manchester United

confía plenamente en que el jugador de 22 años se convierta en uno de los pilares fundamentales del equipo durante los próximos años.Manchester Yunayted» bosh murabbiylar shtabi 22 yoshli futbolchini jamoaning uzoq yillar davomidagi asosiy tayanch yetakchilaridan biri bo‘lishiga to‘liq ishonch bildirmoqda.