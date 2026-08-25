Boakye salva al Andijan, el AGMK pierde puntos en casa: detalles de la jornada 19

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Boakye salva al Andijan, el AGMK pierde puntos en casa: detalles de la jornada 19

Superliga de UzbekistánLa jornada 19 ofreció a los aficionados una intensidad real y resultados inesperados. En Andijan, el destino del partido se decidió en los últimos minutos, mientras que en Olmaliq, los visitantes mostraron heroísmo para obligar a su rival a perder puntos.

Ambos encuentros intensificaron la lucha en la parte media y baja de la tabla.

El recital de Boakye en el «Bobur Arena»: Andijan — Khorezm 1-0

El Andijan recibió al Khorezm de Urgench en su estadio. El encuentro terminó con una dramática victoria por 1-0 para los locales:

  • El héroe desde el banquillo: Entrado al campo en el minuto 73 por decisión del entrenador de las «Águilas», el legionario Martin Boakye marcó el gol decisivo en el minuto 87, convirtiéndose en el héroe del partido;

  • Situación en la tabla: Gracias a esta valiosa victoria, el Andijan suma 27 puntos y consolida su 7.ª posición. El Khorezm, derrotado, se mantiene 11.º con 20 puntos.

Ficha del partido:

  • Andijan: Potapov, Andronikashvili, Kholdorkhonov (Sulaymonov, 62'), Ashortia (Turgunboev, 74'), Iminov (Cheran, 62'), Komilov, Chalasan, Temirov, Tukhtakhodjaev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boakye, 73');

  • Khorezm: Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64'), Shiryaev, Lohan, Ortikboev, Khamidjonov (Izzatov, 72'), Rom, Pirmuhammadov, Khoshimov, Abdukhamidov, Sabino.

Tarjeta roja en el minuto 17 y abnegación en Olmaliq: AGMK — Surkhon 0-0

En otro duelo central de la jornada, el AGMK dirigido por Mirjalol Qosimov no pudo vencer al Surkhon de Termez en casa:

  • Expulsión temprana: Ya en el minuto 17, el jugador del Surkhon Shukurullaev fue expulsado, obligando a los visitantes a defender con diez hombres durante más de 70 minutos;

  • Empate heroico: A pesar de la inferioridad numérica, los visitantes repelieron todos los ataques rivales para asegurar un punto importante (0-0);

  • Reparto de puntos: El AGMK ocupa el 5.º lugar con 29 puntos, mientras que el Surkhon se sitúa en la 13.ª posición con 20 puntos.

Ficha del partido:

  • AGMK: Abdunabiev, Ahmadaliev, Karimov, Toirov, Muqimjonov, Qosimov, Papava, Sentoku, Abdurazzaqov, Kholmurodov, Sobirjonov;

  • Surkhon: Boymurodov, Shamsiev, Tursunov, Sherboetaev, Friday, Ramazonov, Uktamov, Qodirov, Tornike, Shukrullaev, Shaydulov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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