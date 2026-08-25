Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)

Un tiburón que se mueve como si tuviera patas en lugar de nadar normalmente por el fondo marino ha sorprendido a los científicos. Frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, una nueva especie de tiburón científicamente desconocida hasta ahora fue identificada.

La nueva especie ha recibido el nombre científico Hemiscyllium dudgeonae . Se le llama «tiburón caminante de Dudgeon» en honor a la experta en tiburones Christine Dudgeon. Los especialistas lo identificaron durante investigaciones realizadas en la región de Milne Bay, en el sureste de Papúa Nueva Guinea.

No es un tiburón, parece que «camina» en el mar

El aspecto más sorprendente de esta criatura es su forma de moverse.

Los tiburones caminantes también saben nadar como los tiburones comunes. Sin embargo, al moverse en aguas poco profundas, sobre arrecifes de coral y el fondo marino, utilizan sus aletas pectorales y pélvicas como si fueran patas. Por eso parecen «caminar» bajo el agua.

Los investigadores observaron a los ejemplares de la nueva especie durante inmersiones nocturnas. Las rayas blancas únicas y los pequeños puntos marrones en su cuerpo ayudaron a distinguirlos de otros tiburones caminantes.

Se encuentra en una sola zona

Otra característica inusual de esta nueva especie de tiburón es que su hábitat es extremadamente pequeño.

Los científicos Hemiscyllium dudgeonae determinaron que solo se encuentra en una zona limitada del sureste de Papúa Nueva Guinea. Los expertos señalan que su área de distribución es una de las más pequeñas entre los tiburones caminantes.

Por ello, los científicos también están preocupados por el futuro de la nueva especie. La limitación de su hábitat podría hacerlo vulnerable a los cambios ambientales, la pesca y el daño a los arrecifes de coral.