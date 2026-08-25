Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)

·7·Mundo
Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)

Un tiburón que se mueve como si tuviera patas en lugar de nadar normalmente por el fondo marino ha sorprendido a los científicos. Frente a las costas de Papúa Nueva Guinea, una nueva especie de tiburón científicamente desconocida hasta ahora fue identificada.

La nueva especie ha recibido el nombre científico Hemiscyllium dudgeonae . Se le llama «tiburón caminante de Dudgeon» en honor a la experta en tiburones Christine Dudgeon. Los especialistas lo identificaron durante investigaciones realizadas en la región de Milne Bay, en el sureste de Papúa Nueva Guinea.

No es un tiburón, parece que «camina» en el mar

El aspecto más sorprendente de esta criatura es su forma de moverse.

Los tiburones caminantes también saben nadar como los tiburones comunes. Sin embargo, al moverse en aguas poco profundas, sobre arrecifes de coral y el fondo marino, utilizan sus aletas pectorales y pélvicas como si fueran patas. Por eso parecen «caminar» bajo el agua.

Los investigadores observaron a los ejemplares de la nueva especie durante inmersiones nocturnas. Las rayas blancas únicas y los pequeños puntos marrones en su cuerpo ayudaron a distinguirlos de otros tiburones caminantes.

Un tiburón caminante nada entre las rocas del fondo marino.

Se encuentra en una sola zona

Otra característica inusual de esta nueva especie de tiburón es que su hábitat es extremadamente pequeño.

Los científicos Hemiscyllium dudgeonae determinaron que solo se encuentra en una zona limitada del sureste de Papúa Nueva Guinea. Los expertos señalan que su área de distribución es una de las más pequeñas entre los tiburones caminantes.

Por ello, los científicos también están preocupados por el futuro de la nueva especie. La limitación de su hábitat podría hacerlo vulnerable a los cambios ambientales, la pesca y el daño a los arrecifes de coral.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialLa NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialHoy, 20:47Se otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoSe otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoHoy, 19:46¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?Hoy, 19:25Comienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteComienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteHoy, 19:00Lamine Yamal se ha mudado con su noviaLamine Yamal se ha mudado con su noviaHoy, 18:40Decisión de emergencia de Ozon: ¿Cómo está superando el marketplace la crisis?Decisión de emergencia de Ozon: ¿Cómo está superando el marketplace la crisis?Hoy, 17:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público