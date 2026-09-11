Elon Musk amenaza con demandar al director Alex Gibney y a su nueva película

El empresario e innovador de renombre mundial Elon Musk anunció que emprenderá acciones legales contra los autores de un documental cuya proyección se espera próximamente. Se trata de la película titulada Musk, dirigida por el reconocido cineasta Alex Gibney. Este proyecto está causando un gran revuelo y las tensiones legales en torno a él aumentan día a día. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según información de ixbt.com, el abogado de Elon Musk, Alex Spiro, envió una carta oficial a la productora Jigsaw Productions. En dicha misiva, se alega que la película contiene información difamatoria y se advierte que se tomarán medidas legales si la cinta se emite o se presenta. El motivo principal del conflicto está relacionado con correspondencia privada y tecnologías espaciales mencionadas en el filme.

Escenas controvertidas y mensajes en la película

En la película, el director Alex Gibney conversa con Ashley St. Clair. Ashley es conocida por haber tenido una relación con Elon Musk y haber tenido un hijo con él. La cinta muestra mensajes de texto que ella recibió del multimillonario antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre de 2024. En estos mensajes, se dice que Musk expresa optimismo sobre la victoria de Donald Trump y escribe que «mañana crearán una anomalía en la matriz».

Cuando Ashley St. Clair preguntó qué significaba eso, Musk afirmó que planeaba usar láseres en el espacio y que actualmente tiene más de 10 000 láseres en el espacio. Cuando el autor de la película preguntó si se trataba de los satélites de SpaceX, el protagonista respondió que no sabía de la existencia de otros láseres en otro lugar. El abogado Alex Spiro señaló que esta escena busca promover teorías infundadas sobre que el sistema Starlink alteró los votos en las elecciones.

Inteligencia artificial y la tensa relación entre las partes

Las controversias en torno a la película no se limitan solo a los mensajes. El equipo de Alex Spiro afirma que los creadores se negaron deliberadamente a contactar a Elon Musk para obtener sus comentarios. Por su parte, el director Alex Gibney informó que el propio multimillonario se negó a conceder una entrevista. Como resultado, en la película se utiliza una versión deepfake de Elon Musk creada con inteligencia artificial en lugar del verdadero Elon Musk.

Ashley St. Clair criticó duramente las amenazas del abogado, calificándolas de un simple intento de intimidación. En su opinión, la probabilidad de colonizar Marte es mayor que la de ganar un juicio de este tipo. Por su parte, Elon Musk continúa expresando abiertamente su fuerte descontento con el proyecto y sus creadores a través de su red social X.