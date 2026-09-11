Enzo Maresca anuncia cambios en la plantilla antes del derbi de Manchester

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Enzo Maresca anuncia cambios en la plantilla antes del derbi de Manchester

El líder de la Premier League, el Manchester City, visita este domingo al Manchester United. Según Goal.com, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, aclaró la situación de la plantilla antes del choque crucial en Old Trafford, destacando que este encuentro será una de las pruebas más exigentes de la temporada. Así lo informa Goal.com informa .

En la rueda de prensa, el entrenador dio una gran noticia a los aficionados. El talentoso Nico O'Reilly se ha recuperado totalmente de su lesión de espalda y está listo para jugar el derbi. El internacional inglés, que empezó a destacar bajo la dirección de Pep Guardiola la temporada pasada, se había perdido los dos últimos partidos.

Bajas y proceso de recuperación

El técnico italiano confirmó que el estado físico del joven canterano es excelente. Según Maresca, Nico O'Reilly está al 100 % para participar en este intenso duelo y será de gran ayuda para el equipo. Sin embargo, no todas las noticias son positivas.

El extremo belga Jérémy Doku sigue sin estar disponible. No ha jugado desde el partido contra el Arsenal en la Community Shield a principios de temporada. El entrenador explicó que la lesión muscular del jugador aún no ha sanado por completo y que necesitará unos días más para volver.

Presión y estadísticas históricas antes del derbi

Esta temporada es especial para Enzo Maresca, ya que será su primer derbi de Manchester como entrenador principal. Conoce bien la intensidad y la importancia de este partido, habiendo vivido esta atmósfera anteriormente como asistente de Pep Guardiola.

A pesar de ello, el Manchester City ha tenido dificultades en el campo de su eterno rival en los últimos años. El equipo solo ha ganado dos de sus últimos seis enfrentamientos contra el Manchester United y lleva tres años sin ganar en Old Trafford.

Maresca valoró la importancia del partido, insistiendo en que sus jugadores deben ser fieles a su estilo de juego bajo presión. «Es un partido muy importante por muchas razones. Sabemos lo que significa el derbi aquí. Lo más importante es jugar como nosotros y ver el resultado al final», declaró el técnico.

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Jahongir Tursunov
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