La bomba portátil Xiaomi Mijia lanzada en el mercado chino

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha lanzado su nueva generación de dispositivos portátiles: la bomba de bolsillo Mijia. Según ixbt.com, este dispositivo permite inflar rápidamente diversos artículos, desde neumáticos de coche y bicicleta hasta balones, convirtiéndose en un asistente práctico para la vida diaria. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

La nueva bomba Xiaomi Mijia apareció inicialmente en la plataforma de ventas JD.com. Con un diseño compacto y ergonómico, este dispositivo está pensado para bicicletas, patinetes eléctricos, motocicletas y balones deportivos, siendo capaz de inflar neumáticos de coche en caso de necesidad.

Capacidades técnicas y comodidades del dispositivo

La apariencia del dispositivo cumple con las exigencias modernas. Para garantizar un uso duradero, la carcasa cuenta con un acabado mate IML especial, que ofrece una alta resistencia a los arañazos. El kit incluye una manguera ajustable en forma de L, y la carcasa dispone de un práctico indicador de carga.

El fabricante destaca que el dispositivo portátil puede soportar una presión de hasta 150 PSI. Por ejemplo, es capaz de inflar completamente un neumático de bicicleta vacío en solo 60 segundos. El dispositivo cuenta con modos preestablecidos para motocicletas, bicicletas y balones, y en el modo personalizado, la bomba recuerda el último valor de presión utilizado.

Seguridad y funciones adicionales

La bomba integra una linterna en la base, capaz de emitir luz blanca continua o una señal SOS en caso de emergencia. Esto resulta especialmente útil para solucionar averías durante la noche o en condiciones de poca luz.

La batería interna de 2000 mAh es suficiente para inflar ocho neumáticos de bicicleta con una sola carga. Un sensor de alta precisión mide la presión con un margen de ±1 PSI. El dispositivo se autocalibra al encenderse y se detiene automáticamente al alcanzar el valor establecido.

Cabe recordar que Xiaomi había lanzado anteriormente una campaña de financiación colectiva para la bomba Mijia Air Pump 3, más potente, en las plataformas Xiaomi Mall y Xiaomi Youpin. La nueva bomba de bolsillo destaca como una solución aún más práctica y móvil para el uso diario.