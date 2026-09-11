Un motor de efecto Hall basado en zinc sólido probado en el espacio

La empresa Muon Space ha probado con éxito, por primera vez en la historia, un motor de efecto Hall que utiliza zinc sólido como propulsor en el espacio. Según ixbt.com, el dispositivo llamado Starlight se activó al primer intento, logrando cambiar la trayectoria de la nave espacial, lo cual fue confirmado mediante observaciones terrestres. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta importante prueba se llevó a cabo el 1 de julio utilizando la nave espacial SERT-III. Esta misión fue diseñada específicamente para verificar este nuevo tipo de motor en condiciones orbitales reales. Los datos de telemetría coincidieron plenamente con los resultados de las pruebas terrestres. El sistema alimentó y vaporizó el zinc de manera estable, generando el empuje previsto.

Una alternativa a los gases tradicionales

Actualmente, la mayoría de los motores de efecto Hall en satélites utilizan xenón o kriptón. Sin embargo, estos gases requieren almacenamiento a alta presión, lo que exige tanques adicionales que aumentan el peso y la complejidad de la estructura. Starlight funciona con zinc sólido, eliminando la necesidad de depósitos de alta presión.

Otra ventaja importante del zinc es su bajo costo y su amplia disponibilidad. Esto es fundamental para las grandes constelaciones de satélites, ya que reducir el costo del motor de una sola unidad permite un ahorro económico masivo a escala de sistemas de decenas o cientos de satélites.

Planes futuros y medidas de seguridad

Muon Space planea utilizar el motor Starlight para elevar y corregir la órbita de los satélites, mantenerlos en su posición y realizar la desorbitación controlada. La versión actual está destinada a satélites de tamaño pequeño y mediano.

Durante la prueba, los ingenieros verificaron si el zinc vaporizado causaba contaminación en la superficie del dispositivo. Los sensores detectaron menos residuos de los previstos en los cálculos conservadores iniciales. Los datos obtenidos ayudarán a modelar con mayor precisión la dispersión del zinc y su impacto en los equipos del satélite.

En la siguiente etapa, Muon Space preparará la comercialización de Starlight. La empresa tiene la intención de aumentar la fiabilidad, establecer la producción en serie y optimizar la gestión de los residuos del propulsor. Si las pruebas posteriores confirman los resultados iniciales, el metal sólido podría convertirse en una alternativa práctica a los gases tradicionales en la propulsión eléctrica de satélites.