El Kremlin revela el secreto de las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y Modi

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El Kremlin revela el secreto de las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y Modi

Un nuevo choque geopolítico se intensifica en uno de los puntos más críticos de la diplomacia mundial. Por un lado, el líder ruso Vladimir Putin y la estrategia del Kremlin de multiplicar los encuentros con el primer ministro indio Narendra Modi para discutir la situación real en Ucrania. Por otro, la presión sin precedentes de la coalición occidental, que obliga a la India a romper lazos con Moscú, unirse a las restricciones comerciales y adoptar una postura abiertamente hostil en el conflicto. En una entrevista con «Perviy Kanal», el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, abordó los aspectos más sensibles de esta cumbre. Entonces, ¿qué «realidades del terreno» busca transmitir Putin a Modi, qué esconde esta cooperación que supera las dos horas y podrá Nueva Delhi mantener su equilibrio entre dos fuegos?

La posición del Kremlin: la «realidad del terreno» y la necesidad de encuentros frecuentes

El liderazgo ruso percibe el diálogo con la India como un espacio de verdad alternativa frente a la interpretación occidental:

  • «Explicar lo que sucede en el terreno»: Dmitri Peskov indicó que Putin aprovecha cada oportunidad para informar directamente a sus interlocutores sobre lo que ocurre en la línea del frente y en la realidad concreta;

  • Una cooperación que supera las dos horas: El representante del Kremlin subrayó que la magnitud de las relaciones entre ambos países es tan vasta que es imposible cubrirlo todo en breves reuniones;

  • Un diálogo continuo tras Biskek: Aunque los líderes se vieron en la cumbre de Biskek hace más de una semana, este nuevo encuentro cara a cara demuestra la importancia estratégica de sus relaciones;

  • El principio de un mundo multipolar: Moscú busca mantener a Delhi como un centro de poder igualitario e imparcial en la toma de decisiones globales.

La presión occidental y el delicado «freno» diplomático de la India

Estados Unidos y la Unión Europea observan con gran preocupación y objeciones el diálogo activo de Nueva Delhi con Moscú:

  • Reprimendas económicas y políticas: Washington insta constantemente a la India a reducir sus compras de recursos energéticos rusos con descuento y a no eludir las restricciones por sanciones;

  • La «diplomacia de paz» de Modi: El líder indio se ve obligado a mantener un equilibrio como uno de los pocos líderes mundiales capaces de dialogar tanto con Kiev como con Moscú;

  • La fórmula «Esta no es una era de guerra»: Delhi insiste en que el conflicto solo debe resolverse mediante negociaciones de paz, absteniéndose de apoyar incondicionalmente las exigencias radicales de sanciones occidentales o las acciones militares;

  • La prioridad de los intereses nacionales: La India no quiere perder su acceso a materias primas baratas, suministros de armas y su independencia en defensa.

«Putin suele aprovechar estas reuniones para explicar en detalle a sus interlocutores lo que realmente sucede en el terreno cuando se presenta la ocasión. La magnitud de la cooperación entre ambos países es tan amplia que es imposible discutirla plenamente en una o dos horas», declaró Dmitri Peskov.

¿Quién logra sus objetivos en este duelo diplomático?

Criterios de evaluación

Estrategia del Kremlin (Putin – Peskov)

Intereses de Occidente y la India (el equilibrio de Modi)

Objetivo principal

Mostrar a Modi las causas reales del conflicto y la «situación real en el terreno»

Mantener el estatus de mediador pacífico y permanecer neutral

Frecuencia de los encuentros

Diálogo constante en cada oportunidad (Delhi tras Biskek)

Exigencia de mantener una distancia igual con Occidente y Oriente

Factor económico

Energía, comercio y elusión conjunta de sanciones occidentales

Obtener petróleo barato sin sufrir sanciones secundarias de EE. UU.

Resultado esperado

Asegurar que la India no se una a plataformas antirrusas

Convertirse en una potencia mundial independiente, no alineada con ningún bloque

En un lado de la balanza se encuentra el plan de Vladimir Putin para mantener a la India como un socio estratégico fiable e imponer sus argumentos sobre la cuestión ucraniana, y en el otro, el delicado juego político exterior de Narendra Modi, que intenta no caer bajo las restricciones occidentales. Este duelo demuestra que la solución a los procesos en torno a Ucrania no se juega solo en el campo de batalla, sino también en discusiones a puerta cerrada como las de Delhi.

¿En su opinión, logrará Vladimir Putin convencer a Narendra Modi de la justeza de la posición rusa sobre Ucrania, o se verá obligada la India a cambiar su postura neutral bajo la presión occidental? ¿Cómo influirá la «realidad del terreno» mencionada por Peskov en las futuras decisiones de Delhi? ¡Comparta sus reflexiones en los comentarios y difunda este análisis de los entresijos de la política mundial a los entusiastas de la geopolítica!

Vladimir PutinNarendra ModiДмитрий ПесковУкраина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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