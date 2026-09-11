Foto: Kristina Solovyova, RIA «Novosti»

El encuentro entre dos grandes líderes de la política mundial en el «Bharat Mandapam», el lujoso complejo de congresos y exposiciones donde se inauguró la 18ª cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, ha causado un gran revuelo. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi alcanzaron un acuerdo histórico para fortalecer aún más su «asociación estratégica especial y privilegiada» en medio de incertidumbres geopolíticas y presiones globales. El regalo simbólico que Modi entregó a su homólogo ruso al inicio de la reunión es interpretado por los analistas no solo como un gesto diplomático, sino como un paso filosófico profundo que define el espíritu de todas las negociaciones. ¿Qué temas se acordaron a puerta cerrada en Delhi, qué significado se esconde tras el libro milenario «Tirukkural» y cómo afectará la alianza Modi-Putin al futuro de los BRICS?

El encuentro en el «Bharat Mandapam» y el secreto del regalo filosófico

Desde los primeros minutos del diálogo en el escenario principal de la cumbre, se observaron detalles singulares:

Bienvenida en el centro del «Bharat Mandapam»: El líder ruso llegó al complejo principal donde se celebra la cumbre y fue recibido personalmente por el primer ministro indio con gran respeto diplomático;

El regalo del «Tirukkural» de 2000 años de antigüedad: Al inicio de las conversaciones, Narendra Modi regaló a Vladimir Putin el antiguo libro «Tirukkural», escrito hace dos mil años por el gran poeta y filósofo de la literatura tamil Tiruvalluvar, traducido especialmente al ruso;

Filosofía de justicia y gobierno: La obra «Tirukkural» reúne los principios sobre el sentido de la vida, la gestión racional del Estado, la justicia y la compasión; Modi destacó que esta obra no ha perdido vigencia ni siquiera en la era de la crisis global de gobernanza;

Diplomacia de confianza personal: El hecho de que los dos líderes se reúnan por segunda vez en dos semanas (tras su encuentro en Biskek) demuestra que las relaciones entre el Kremlin y Delhi han alcanzado una alta dinámica.

Una «asociación inquebrantable» en medio de tormentas geopolíticas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India emitió una declaración oficial al finalizar las conversaciones, anunciando la postura firme de las partes:

Estabilidad de las relaciones privilegiadas: La declaración oficial de Delhi señala que la «asociación estratégica especial y privilegiada» entre Rusia y la India muestra un crecimiento y una resiliencia significativos a pesar de las agudas incertidumbres geopolíticas mundiales;

Crecimiento a pesar de sanciones y aranceles: A pesar de los llamados de la coalición occidental a restricciones comerciales y energéticas, ambos países tienen como objetivo ampliar aún más los mecanismos de liquidación en monedas nacionales y económicas;

Un paso hacia un orden multipolar: En las negociaciones se reconoció que el espacio de los BRICS se ha convertido en una plataforma independiente que mantiene el equilibrio de poder mundial.

¿Qué significa esta visita para la política mundial y la región?

Este encuentro en Nueva Delhi está cambiando la agenda internacional por varias razones clave:

El fracaso del aislamiento occidental: La recepción oficial de Putin en la capital del país más poblado y de más rápido crecimiento del mundo demostró claramente que los intentos de aislar a Rusia del mundo exterior no han funcionado;

El rumbo independiente de la India: El primer ministro Modi, a pesar de las presiones externas, mantuvo los intereses nacionales y los principios de una política exterior multivectorial;

Corredores energéticos y comerciales: El corredor de transporte internacional «Norte-Sur» y los proyectos estratégicos de seguridad energética entran en una nueva fase de desarrollo.

¿Qué señal política y filosófica cree que se esconde tras el regalo de Narendra Modi a Vladimir Putin de la obra de 2000 años sobre gobernanza y justicia? En el mundo moderno bajo presión occidental, ¿cómo afectará este acercamiento entre la India y Rusia al equilibrio de fuerzas globales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de los detalles políticos más candentes de la cumbre de los BRICS con todos los entusiastas de la geopolítica!